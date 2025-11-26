Afrique: L'Éthiopie accueillera la 4e édition du Symposium international des cours constitutionnelles africaines.

Addis-Abeba — Le Conseil d'enquête constitutionnelle (CCI) a annoncé que l'Éthiopie accueillera le 4e Symposium international des cours constitutionnelles africaines et des institutions équivalentes.

S'exprimant lors d'une conférence de presse aujourd'hui, Dessalegn Weyessa, directeur général du secrétariat du CCI, a précisé que l'événement se déroulera à partir du 28 novembre 2025 dans la salle de l'Assemblée de l'Union africaine.

Le symposium aura pour thème : « Constitutionnalisme et construction de l'État ».

Plus de 22 présidents de cours constitutionnelles du continent sont attendus.

Parmi les observateurs et invités figureront notamment des délégations de Russie et de Turquie, des représentants d'Espagne et de Lettonie, ainsi que le directeur de la World Law Foundation, l'Association des présidents des cours constitutionnelles d'origine hébraïque et d'autres participants internationaux.

Des juges, des spécialistes du droit et des représentants d'organisations internationales prendront également part aux travaux.

Dessalegn a indiqué que l'Éthiopie présentera son expérience en matière d'interprétation constitutionnelle depuis la création de la République fédérale démocratique d'Éthiopie.

Le programme prévoit plus d'une douzaine de communications sur des thèmes associés.

Les délégations ont déjà commencé à arriver et profiteront de leur séjour pour visiter divers sites d'Addis-Abeba.

Il a ajouté que tous les préparatifs nécessaires ont été achevés afin de garantir le bon déroulement du symposium.