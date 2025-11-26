Afrique: Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a été nommé président désigné de la COP32.

Addis-Abeba — À la suite de la sélection de l'Éthiopie comme pays hôte de la 32e Conférence des Parties (COP32) de la CCNUCC, le gouvernement a désigné le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, comme président désigné de ce grand rendez-vous climatique.

Dans une annonce publiée sur les réseaux sociaux, le Bureau du Premier ministre a fait savoir que « le gouvernement éthiopien a l'honneur de nommer le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, à la présidence désignée de la COP32 ».

Cette nomination marque le début immédiat des travaux préparatoires, que le ministre aura la charge de mener.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a précisé que Timothewos « pilotera le processus préparatoire de la COP32 en étroite coordination avec les institutions nationales concernées, les organes de la CCNUCC et les partenaires internationaux ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le communiqué souligne également la gratitude du gouvernement éthiopien envers la communauté internationale pour la confiance accordée au pays.

« Le gouvernement éthiopien exprime sa profonde reconnaissance à tous les États membres de la CCNUCC pour la confiance placée en lui », indique le texte, ajoutant que la nation « se réjouit de collaborer avec l'ensemble des partenaires mondiaux sur les questions climatiques sous la direction du Dr Gedion ».