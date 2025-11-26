Afrique: Ethiopian Airlines s'impose comme une véritable force aéronautique sur le continent africain, selon le ministre d'État aux Transports et à la Logistique

Addis-Abeba — Le ministre d'État aux Transports et à la Logistique, Dhenge Boru, a affirmé que le groupe Ethiopian Airlines est en train de bâtir une véritable industrie aéronautique panafricaine, moteur de croissance pour l'ensemble du continent.

Intervenant aujourd'hui lors de l'ouverture de la 5e Assemblée générale de l'Association des organismes africains de formation aéronautique (AATO), il a rappelé qu'Ethiopian Airlines constitue une institution continentale majeure, qui façonne l'avenir de l'aviation africaine grâce à des investissements soutenus, une vision stratégique de long terme et une expertise reconnue.

Parmi les initiatives phares, il a souligné le lancement du nouvel aéroport international de Bishoftu -- un chantier à plus de 12 milliards de dollars -- inscrit dans la stratégie nationale de modernisation et d'expansion du secteur aéronautique.

Le ministre d'État a rappelé le rôle crucial de l'aviation pour le développement de l'Afrique : connectivité entre pays, dynamisation du commerce et du tourisme, et livraison rapide de biens essentiels.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon l'OACI, le monde aura besoin de plus de deux millions de nouveaux professionnels de l'aviation d'ici 2030. En Afrique, cette demande croissante, soutenue par des cadres comme la ZLECAf et le SAATM, devrait ouvrir de vastes perspectives d'emploi, de formation et d'investissement.

Dans ce contexte, M. Dhenge a évoqué la Vision 2035 d'Ethiopian Airlines, qui ambitionne de transporter 67 millions de passagers et 3,73 millions de tonnes de fret grâce à l'expansion des infrastructures aéroportuaires, la modernisation des terminaux, l'amélioration des services aéroportuaires et le développement du réseau national et continental.

La présidente de l'AATO, Tendani Ndou, a pour sa part salué les progrès accomplis par les centres africains de formation aéronautique, engagés dans des feuilles de route de numérisation et de modernisation afin de renforcer les compétences du personnel aéronautique.

Elle a insisté sur l'importance du capital humain qualifié pour la résilience et la croissance durable du secteur, dans un contexte mondial où l'automatisation s'impose rapidement.

Elle a également rendu hommage à l'Université éthiopienne de l'aviation et à l'Autorité éthiopienne de l'aviation civile pour leur engagement constant au service du développement de la formation aéronautique sur le continent.

Le président de l'Université éthiopienne de l'aviation, Leake Tadesse, a indiqué que l'Afrique figurera parmi les régions connaissant la plus forte expansion du transport aérien d'ici 2035, portée par la croissance démographique, l'urbanisation et le dynamisme économique.

Pour tirer parti de ce potentiel, il a appelé à investir massivement dans la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée.

Il a rappelé que plus de 25 000 professionnels ont déjà été formés et que plus de 280 000 autres bénéficient de programmes de formation continue.

L'Université éthiopienne de l'aviation forme désormais des cadres et techniciens dans plus de 50 pays africains, grâce à une large gamme de programmes spécialisés.