Ethiopie: Les zones économiques spéciales au pays séduisent désormais des investisseurs étrangers réputés pour leur expertise et leur fiabilité

Addis-Abeba — Les zones économiques spéciales (ZES) d'Éthiopie sont devenues des destinations de choix pour les investisseurs étrangers compétents et de qualité, selon le ministre d'État à l'Industrie, Tarekegn Bululta.

Il a souligné que le programme de réformes macroéconomiques national a dynamisé le commerce et l'investissement, créant ainsi un environnement propice à l'attraction d'investisseurs nationaux et internationaux vers les opportunités offertes par les ZES.

La production industrielle demeure l'un des principaux piliers de la croissance éthiopienne, aux côtés de l'agriculture, des mines, des technologies numériques et du tourisme, a-t-il déclaré, ajoutant que l'accent mis par le gouvernement sur le développement des ZES permet à ce secteur de jouer un rôle constructif dans le développement national.

D'après le ministre d'État, la hausse de la productivité industrielle et l'expansion des parcs agro-industriels intégrés contribuent significativement à la substitution des importations, à la création d'emplois et à la compétitivité des exportations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Éthiopie compte actuellement treize ZES gérées par l'État et sept exploitées par des promoteurs privés. Tarekegn a déclaré que ces zones contribuent positivement à la production sectorielle, notamment dans la transformation des produits agricoles.

Selon lui, l'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en électricité permet aux promoteurs de ZES d'opérer à pleine capacité tout en maintenant une qualité de produit élevée.

À titre d'exemple, il a cité le fabricant japonais de panneaux solaires TO Solar, implanté dans la zone économique spéciale d'Hawassa, qui contribue à positionner l'Éthiopie comme un acteur émergent sur le marché mondial des énergies renouvelables.

Le ministre d'État a réaffirmé que le gouvernement intensifiera ses efforts pour attirer des promoteurs de premier plan grâce aux investissements directs étrangers (IDE) et leur apportera un soutien important.

Parallèlement, un nouveau cadre opérationnel est mis en place pour stimuler la participation des investisseurs locaux dans les parcs industriels, renforçant ainsi la transformation en cours du secteur.

Cette approche favorable aux investisseurs, a-t-il noté, se traduit déjà par une augmentation substantielle de l'engagement local dans l'ensemble des parcs.

Tarekegn a conclu que la relance du secteur industriel, en particulier de l'agroalimentaire, renforce considérablement la substitution des importations et la compétitivité à l'exportation, tout en contribuant à développer une culture de consommation plus forte des produits locaux.