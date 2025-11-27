Afrique: MEDays 2025 - Coup d'envoi à Tanger pour la souveraineté africaine

Placé sous le Haut Patronage Royal, le Forum MEDays 2025, qui a lieu du 26 au 29 novembre à Tanger, a lancé ses travaux sous le thème « Fractures et Polarisation : Réinventer l’Équation Globale ». La cérémonie d'ouverture a été le théâtre d'un appel ferme des dirigeants africains, qui, face à l'instabilité mondiale, exigent de faire du Sud un acteur pivot, capable de défendre sa souveraineté, son économie et sa culture. L'accent a été mis sur la diplomatie marocaine, la cause du Sahara et l'urgence de l'auto-détermination africaine.

La Vision Royale : Souveraineté, Résilience, Solidarité

Le président de l'Institut Amadeus, M. Brahim Fassi Fihri, a souligné que le Forum est né de la conviction que le Sud n'est pas une géographie, mais une conscience qui doit corriger l'équation mondiale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette démarche est guidée par la vision royale, dont l'ambition stratégique repose sur trois piliers clairs et interdépendants. Le premier pilier est la Souveraineté, définie comme le refus catégorique de construire la nation sur la dépendance des autres. Viennent ensuite la Résilience et la Stabilité, considérées comme le préalable essentiel et nécessaire à tout développement économique et social durable. Enfin, la Solidarité complète cette trilogie, car la véritable grandeur de l'État se mesure à sa capacité d'élever ses voisins avec lui dans un engagement de co-développement multidimensionnel.

Le Maroc, pivot d'une nouvelle géopolitique africaine

Le discours d'ouverture a rappelé la constance diplomatique du Royaume, avec deux points stratégiques majeurs :

La consécration du Sahara

La résolution 2797 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, adoptée le 31 octobre 2025, a été saluée comme une rupture historique qui met fin à un demi-siècle d'ambiguïté. Elle consacre l'initiative marocaine d'autonomie sous souveraineté comme la seule voie sérieuse, crédible et réaliste pour la solution. Cette décision sanctuarise l'articulation entre souveraineté et solution politique durable.

L'Initiative Royale Atlantique

Lancée en 2023, cette initiative réaffirme que le destin de l'Afrique se joue sur le continent. L'Atlantique est vu comme un nouveau centre de gravité, essentiel pour l'intégration, la croissance et le désenclavement des pays du Sahel. Le Sahara marocain et Dakhla en sont la clé de voûte et le point de départ d'une nouvelle géo-économie africaine.

L'appel du Sud : refuser la dépendance et la charité

Le Président du Libéria, S.E.M. Joseph Boakai, a averti que l'Afrique risque d'être « enlevée aux Africains » si elle ne prend pas le contrôle de ses ressources et de ses politiques. Il a insisté : « L'Afrique cherche l'opportunité et la réciprocité, pas la charité ».

Selon lui, la solution repose sur trois piliers majeurs. Le Leadership Politique doit permettre à l'Afrique de parler d'une seule voix, avec fermeté et autorité morale. Le volet Sécurité appelle au renforcement du partage d'intelligence et des alliances régionales. Enfin, la Gouvernance Économique exige d'insister sur la valeur ajoutée en transformant les minerais sur place et en garantissant que les ressources bénéficient d'abord aux populations africaines.

Le Premier Ministre de Somalie, S.E.M. Hamza Abdi Barre, a pris la parole comme la « voix du Sud » pour dénoncer le déséquilibre structurel du système mondial. Il a affirmé que l'Afrique doit cesser d'être un récepteur de l'histoire pour en devenir le créateur.

Il a présenté plusieurs propositions concrètes pour bâtir cette nouvelle équation, axées sur la coopération Sud-Sud. Au niveau de la Sécurité, il a proposé le lancement d'une Alliance Atlantique Africaine pour la Sécurité Maritime. Pour le Commerce et la Logistique, il a plaidé pour la création d'un nouveau corridor commercial maritime reliant l'Afrique de l'Est au Maroc et aux pays de l'Atlantique. L'aspect Financement se traduirait par l'établissement d'un Fonds d'Investissement pour le Sud Global, tandis que le Culturel et le digital seraient soutenus par une plateforme d'Intelligence Artificielle pour les langues et les cultures du Sud.

Les Grands Prix des MEDays 2025

La cérémonie a honoré trois personnalités pour leur leadership et leur soutien indéfectible à la marocanité du Sahara, notamment par l'ouverture de consulats généraux à Dakhla. Le Grand Prix des MEDays 2025 a ainsi été remis à S.E.M. Adama Barrow, Président de la République de Gambie, à S.E.M. Joseph Boakai, Président de la République du Libéria, ainsi qu'au Premier Ministre de la République fédérale de Somalie, S.E.M. Hamza Abdi Barre, dont l'engagement a été salué par l'Institut Amadeus.

Pour finir, Tanger est le centre de gravité intellectuel où l'Afrique, forte de sa jeunesse et de sa détermination, affirme qu'elle n'est pas en retard, mais en marche vers un équilibre mondial plus juste.