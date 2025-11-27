communiqué de presse

WASHINGTON — Le Groupe de la Banque mondiale a dévoilé un nouveau cadre de partenariat (CPF) avec la Mauritanie pour les exercices 2026 à 2030. La stratégie quinquennale vise à accélérer la diversification économique pour favoriser la croissance et l'emploi, se concentre donc de manière sélective sur quatre domaines de résultats clés : des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, des institutions renforcées et une gouvernance améliorée, des communautés mieux connectées et une population plus résiliente.

Le CPF soutient la vision de développement à long terme de la Mauritanie telle qu'énoncée dans la Stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée (SCAPP 2016-2030) et est étroitement aligné sur le troisième plan d'action quinquennal du gouvernement : « Conçu selon une approche centrée sur l'emploi, ce cadre de partenariat marque une étape importante dans notre engagement avec la Mauritanie à un moment où les opportunités sont considérables. », explique Ibou Diouf, responsable des opérations de la Banque mondiale pour la Mauritanie.

« À travers cette stratégie, le Groupe de la Banque mondiale aidera le gouvernement à libérer tout le potentiel du pays en investissant dans la population, en renforçant les institutions publiques et en promouvant le secteur privé pour une économie plus diversifiée, compétitive et résiliente », ajoute Keiko Miwa, directrice de division de la Banque mondiale pour Cabo Verde, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Sénégal.

Ce CPF renforcera la collaboration exemplaire entre la République islamique de Mauritanie et le Groupe de la Banque mondiale à travers une approche forte d'un même Groupe de la Banque mondiale, en tirant parti des atouts complémentaires de l'IDA, d'IFC et de la MIGA pour attirer les investissements privés, amplifier l'impact sur le développement et créer plus d'emplois. « La diversification économique et la création d'emplois sont au coeur de ce CPF, souligne Olivier Buyoya, directeur régional d'IFC pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. « En augmentant les investissements privés dans les principaux secteurs productifs et en développant des systèmes de compétences en partenariat avec l'industrie, la Mauritanie peut ouvrir des opportunités à sa population jeune croissante et permettre aux petites et moyennes entreprises de prospérer. »

Le CPF met également l'accent sur le renforcement de la résilience de la Mauritanie en élargissant les systèmes de protection sociale adaptative et en investissant dans des solutions intelligentes face au climat, notamment le pastoralisme durable, la gestion intégrée des ressources en eau et la résilience côtière. Il soutiendra les réformes visant à améliorer le climat des affaires et de l'investissement, à élargir l'accès aux services numériques, à renforcer la gestion des finances publiques et la décentralisation, et à améliorer les compétences et les systèmes professionnels en phase avec les besoins du secteur privé. Cette ambition nécessite des institutions renforcées, une meilleure prestation de services publics et des systèmes robustes pour gérer les risques climatiques et de fragilité.

« Ce CPF va permettre à la Banque mondiale, à IFC et à la MIGA de réduire conjointement les risques liés à l'investissement privé dans les infrastructures énergétiques et minières essentielles, souligne Muhamet Bamba Fall, directeur Industries, MIGA. Grâce à une gouvernance améliorée, au renforcement des capacités et à des instruments ciblés d'atténuation des risques, nous contribuerons à débloquer des capitaux privés qui stimuleront la création d'emplois et augmenteront les recettes intérieures au profit d'une croissance inclusive. »