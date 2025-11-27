Mauritanie: La Banque mondiale soutient les réformes en faveur d'une croissance inclusive et durable

communiqué de presse

NOUAKCHOTT — La Banque mondiale a approuvé la première réforme de la Mauritanie pour le financement à l'appui des politiques de développement (DPF) inclusif et durable, avec un crédit de 30 millions de dollars de l'Association internationale de développement (IDA) à soutenir les efforts du gouvernement mauritanien pour construire une économie plus diversifiée, résiliente et créatrice d'emplois.

« Cette opération marque une étape importante dans la transition de la Mauritanie vers un modèle de développement plus inclusif et durable. Les réformes financées visent à élargir les opportunités économiques, à renforcer les institutions et à améliorer la qualité des services essentiels afin que la croissance se traduise par de meilleurs emplois et de meilleures conditions de vie pour les Mauritaniens », explique Ibou Diouf, responsable des opérations de la Banque mondiale pour la Mauritanie.

Cette opération est la première d'une série de trois visant à lever les contraintes structurelles qui entravent la transformation économique de la Mauritanie. Cette série de projets soutient les efforts déployés par les pouvoirs publics pour : renforcer la perception de l'impôt foncier et le cadre réglementaire de l'investissement privé, renforcer le capital humain et les compétences nécessaires à l'emploi, et accélérer l'accès inclusif à des services énergétiques abordables et durables.

« Ces réformes s'attaquent aux principaux goulets d'étranglement qui ont limité la capacité de la Mauritanie à créer des emplois productifs et à élargir sa base économique, explique Urbain Thierry Yogo, chef d'équipe du projet et économiste senior. En améliorant le climat d'investissement, en renforçant le capital humain et en élargissant l'accès à une énergie fiable, le programme jette les bases d'une croissance soutenue, tirée par le secteur privé, qui profite à tous les Mauritaniens. »

Les réformes visant à améliorer le recouvrement de l'impôt foncier élargiront la marge de manoeuvre budgétaire pour des investissements publics essentiels dans les infrastructures, la santé et l'éducation, tandis que la modernisation de la réglementation de l'investissement contribuera à créer un environnement plus transparent, prévisible et compétitif pour la croissance du secteur privé, l'entrepreneuriat et le développement des PME.

Le développement du capital humain reste la pierre angulaire du programme de croissance à long terme de la Mauritanie. L'opération soutient des mesures visant à améliorer les résultats d'apprentissage, à améliorer la qualité et l'équité des services de santé, à renforcer les systèmes de protection sociale et à accroître la résilience des populations vulnérables.

Le programme promeut également des réformes clés dans le secteur de l'énergie afin d'élargir l'accès à une énergie abordable, fiable et durable, conformément au septième objectif de développement durable des Nations Unies et au Pacte énergétique M300 pour la Mauritanie, accélérant ainsi les progrès vers l'accès universel et permettant au pays d'exploiter son important potentiel d'énergie renouvelable.

L'opération s'aligne sur le prochain cadre de partenariat pays (CPF 2026-2030) et soutient les stratégies nationales, notamment la Stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, la Stratégie nationale de prévention, ainsi que les efforts plus larges déployés par les pouvoirs publics pour diversifier l'économie et réduire l'exposition aux chocs climatiques et aux chocs liés aux produits de base.

En faisant avancer cet ensemble complet de réformes, le financement à l'appui des politiques de développement soutient l'ambition de la Mauritanie de passer d'une économie basée sur les industries extractives à un modèle de croissance diversifié, riche en emplois et résilient au climat, capable d'offrir de meilleures opportunités et de meilleures conditions de vie pour tous.