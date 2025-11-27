Sénégal: Aéroport militaire LSS - Un programme spécial de modernisation annoncé

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé, ce mercredi, une double priorité stratégique pour le secteur aérien : la mise en oeuvre rapide d'un programme spécial pour moderniser l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor et l'intensification des chantiers d'infrastructures aéroportuaires. Cette démarche s'accompagne d'un renforcement de la stratégie nationale centrée sur Air Sénégal SA.

Le président de la République a demandé, mercredi 26 novembre, au chef du gouvernement, Ousmane Sonko, « à mettre en œuvre un programme spécial de modernisation de l'aéroport militaire « Léopold Sédar Senghor » lors du Conseil des ministres. Bassirou Diomaye Faye a également instruit d'accélérer la finalisation des travaux de construction des aéroports régionaux et d'engager la modernisation soutenue des services ainsi que l'extension des infrastructures de l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd).

Il a engagé le Premier ministre « à assurer une veille stratégique » sur la compagnie nationale Air Sénégal SA, rappelant l'importance du développement du secteur aérien dans la « Vision Sénégal 2050 ». Le président Faye a demandé aussi d'accentuer la revue prospective de la stratégie « Hub aérien » dans toutes ses composantes et financements ». D'après le communiqué du Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye a souligné « la nécessité d'une maîtrise stratégique de la flotte, des investissements, de l'exploitation, de la qualité des services et du plan de transformation de la compagnie nationale ».

Air Sénégal SA a annoncé, le 17 novembre dernier, avoir fait une commande de neuf Boeing 737 max auprès de l'avionneur américain Boeing. Avec cette commande, la compagnie prévoit d'étendre son réseau en Europe en desservant des villes secondaires et de lancer de nouvelles lignes vers le Moyen-Orient et les Amériques au départ de Dakar. « Cette acquisition marque une étape majeure pour Air Sénégal », avait déclaré son directeur général, Tidiane Ndiaye.

Il expliquait que cette commande s'inscrit dans « la stratégie d'Air Sénégal visant à renforcer et à moderniser sa flotte afin de soutenir l'expansion de son réseau régional et intercontinental et consolider la position de Dakar comme hub aérien de référence en Afrique de l'Ouest ».