Afrique: Coupe du monde 2026 - Près de deux millions de billets vendus

La Coupe du monde de football suscite déjà un engouement considérable auprès des supporters, plus de six mois avant le match d'ouverture. Avant même le lancement de la troisième phase de vente, la FIFA a annoncé mercredi que près de deux millions de billets avaient déjà trouvé preneur pour la phase finale organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada en 2026. Des spectateurs venus de 212 pays et territoires ont déjà obtenu leurs places.

Le tirage au sort des groupes de la Coupe du monde, avec l'Allemagne dans le chapeau 1 des têtes de série, n'aura lieu que le 5 décembre à Washington. Peu après le tirage et la publication du calendrier des matches le lendemain, il sera possible pour la première fois d'acheter des billets individuels pour des rencontres et des équipes précises de la phase de groupes.

Jusqu'à présent, la demande est la plus forte dans les trois pays hôtes. Ensuite, ce sont les supporters d'Angleterre, d'Allemagne, du Brésil, de Colombie, d'Espagne, d'Argentine et de France qui manifestent le plus d'intérêt pour assister à l'événement sur place.

« Félicitations à tous ceux qui ont déjà obtenu leurs billets. Les autres auront une nouvelle chance à partir du jeudi 11 décembre, quelques jours après le tirage au sort de la phase finale à Washington, D.C », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.