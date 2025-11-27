Cote d'Ivoire: Spectacle Kings of Rap - Deux jours de show inédit pour le hip-hop ivoirien

La 3e édition de Kings of rap, qui s'est tenu, les 22 et 23 novembre, au Palais de la culture de Treichville, a atteint un niveau inédit.

Pendant deux jours, des centaines de jeunes, vêtus de jeans délavés, sneakers et casquettes de travers sont venus des quatre coins d'Abidjan avec pour objectif d'assister à la réunion au sommet du gotha du rap ivoirien.

Les enceintes surpuissantes, déployées sur l'esplanade pour l'occasion, ont maintenu la pression en diffusant une sélection percutante des classiques et des tubes récents du rap made in Côte d'Ivoire.

Le public, chauffé à blanc par cette bande-son, est véritablement entré en transe dès l'apparition des jeunes rappeurs émergents de talent. À partir de 19 heures, le plateau principal s'est mis en place. Les stars se sont succédé sans temps mort, enchaînant des titres dont les refrains étaient repris en chœur par une foule en symbiose parfaite.

Les spectacles se sont poursuivis tard dans la nuit, portés par une programmation alléchante. Des figures majeures du rap ivoire telles que Didi B, Suspect 95, Sindika, Zrai, Elown, Queen Myriana, la Team Paiya, etc. ont tenu le public en haleine et offert un véritable marathon musical.

Interrogé sur la vision derrière cette organisation ambitieuse, Foster N'Cho, premier responsable de Côte d'Ivoire Événement, promoteur de l'évènement, a articulé la raison d'être de Kings of Rap autour d'un triple enjeu stratégique pour l'industrie musicale. D'abord, célébrer la maturité du rap ivoire. Ensuite, offrir une plateforme d'expression aux artistes.

Enfin, inscrire la tradition. « Kings of Rap vise à institutionnaliser un rendez-vous annuel incontournable, exclusivement dédié au genre, transformant l'événement en un véritable festival qui rassemble, dans une ambiance fédératrice, tous les acteurs du mouvement, des producteurs aux fans », a indiqué Foster N'cho.