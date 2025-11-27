Cote d'Ivoire: Presse ivoirienne - La conseillère de l'Ambassade des États-Unis découvre l'univers de Fraternité Matin

La conseillère de presse et des affaires culturelles de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, Marie Rodeghier, a effectué, le 26 novembre 2025, une visite à Fraternité Matin, marquée par une immersion complète dans les services du journal.

Reçue chaleureusement par le directeur général de la Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire (SNPECI), Serge Abdel Nouho, Marie Rodeghier a entamé une visite guidée des principales installations de la Société éditrice du journal Fraternité Matin.

De la grande salle de rédaction à la rédaction web, en passant par la salle Félix Houphouët-Boigny dans laquelle elle a marqué une pause pour contempler les photos des différents directeurs qui se sont succédé à la tête du groupe, l'Américaine a découvert l'univers de la plus grande maison de presse du pays.

Le parcours s'est poursuivi dans le sous-sol où elle a longuement observé le mode de fonctionnement de l'imprimerie et découvert les archives.

Très impressionnée, elle a pu feuilleter le tout premier numéro du journal, paru le 9 décembre 1964, qui lui a ensuite été offert avec le journal du jour et une box de bureau personnalisée.

La visite s'est achevée dans le bureau du directeur général, où Marie Rodeghier a remis des ouvrages de management au premier responsable de l'entreprise, en signe d'amitié. « Fraternité Matin est un partenaire essentiel pour expliquer nos actions au public ivoirien », a-t-elle déclaré, saluant le dynamisme des équipes.