Afrique: Groupe de la BAD - Mobilisation des bourses africaines pour refonder l'architecture financière

27 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Antsa R.

Les marchés boursiers africains sont au coeur de la relance. Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a lancé, mardi dernier à Abidjan, une série de réunions de haut niveau avec les institutions africaines de financement du développement et les acteurs privés, afin de jeter les bases d'une nouvelle architecture financière pour l'Afrique.

L'objectif annoncé par l'institution est de combler le déficit de financement qui freine les ambitions de développement du continent. Plus d'une cinquantaine de représentants de bourses africaines, de fonds de capital-investissement et de capital-risque, ainsi que de banques régionales étaient réunis au siège de la BAD les 18 et 19 novembre. « En tant qu'architectes des marchés de capitaux africains, vous êtes les gardiens des institutions financières et les catalyseurs de l'avenir de notre continent », a déclaré Ould Tah, président de la BAD, en ouverture des travaux.

Mobiliser

Cette première rencontre entre la BAD et les marchés boursiers d'Afrique vise à renforcer le financement à long terme, à travers une meilleure mobilisation des capitaux, notamment ceux des fonds de pension africains. Les discussions portent sur la finance durable, la numérisation des marchés, le développement de la fintech, mais aussi sur l'éducation financière des jeunes.

Les participants, dont la BRVM, les bourses de Nairobi, Tunis, Casablanca, Ghana ou encore le Projet de liaison des bourses africaines (AELP), plaident pour une coordination régionale et une convergence réglementaire accrues. La BAD entend s'appuyer sur trois piliers : appui aux régulateurs, diversification des acteurs de marché et renforcement des capacités. D'après les explications, l'enjeu est de mobiliser davantage de financements pour les États, les PME et les champions industriels africains, en réduisant la dépendance à l'aide publique au développement.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

