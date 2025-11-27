Cote d'Ivoire: Énergies renouvelables - La Banque NSIA accompagne le projet solaire de l'École Jules Verne

La transition énergétique franchit une nouvelle étape en Côte d'Ivoire. NSIA Banque CI a participé à l'inauguration, le 19 novembre 2025, de la centrale solaire de l'École Internationale Jules Verne, une infrastructure pionnière intégralement financée par l'institution bancaire dans le cadre du programme SUNREF, le dispositif de finance verte soutenu par l'Agence Française de Développement (AFD) et la CGECI.

Déployée sur 3 700 m² et équipée de 560 panneaux photovoltaïques, cette centrale fait de l'établissement l'un des tout premiers du pays à bénéficier d'une autonomie énergétique totale.

L'ensemble du campus, salles de classe, bâtiments administratifs, gymnase, piscine, espaces pédagogiques, fonctionne désormais entièrement grâce à l'énergie solaire. Au-delà de la réduction considérable de son empreinte énergétique, l'école renforce sa résilience et s'inscrit durablement dans une démarche de protection de l'environnement.

Ce projet porte également une forte dimension éducative. Plus de 1 500 élèves et 200 membres du personnel évoluent depuis un mois dans un environnement alimenté exclusivement par une énergie propre et fiable. L'infrastructure sert de support d'apprentissage grandeur nature, permettant aux élèves de se familiariser concrètement avec les enjeux climatiques, technologiques et énergétiques qui façonnent le monde contemporain.

Représentant la Direction Générale Adjointe de NSIA Banque CI, Mme Carine Domoraud, Directrice des PME & PMI, a réaffirmé l'ambition verte de l'institution : « Nous croyons fermement que la transition énergétique n'est pas seulement une nécessité, mais aussi une formidable opportunité : une opportunité d'innover, de créer de la valeur, et de préparer un avenir plus vert pour les générations à venir. »

Du côté de l'École Internationale Jules Verne, Mme Vanessa Konan, Directrice Générale Adjointe, a salué un projet aligné avec la vision éducative de l'établissement : « Aujourd'hui, tout fonctionne avec l'énergie verte. En investissant dans cette infrastructure, nous faisons bien plus que produire de l'électricité : nous formons des citoyens et citoyennes éclairés, conscients et responsables. »

À travers ce financement, NSIA Banque CI confirme son engagement à soutenir des initiatives porteuses d'impact, au service des communautés et de l'environnement. L'institution bancaire, déjà distinguée par plusieurs prix d'excellence, renforce ainsi sa position de partenaire clé de la transformation durable en Côte d'Ivoire.