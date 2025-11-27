Soudan: Le Premier ministre réaffirme l'engagement du Soudan à renforcer sa coopération avec l'Italie

26 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, M. Kamel Idris, a réaffirmé l'engagement du gouvernement soudanais à renforcer et développer la coopération bilatérale entre le Soudan et l'Italie, dans l'intérêt commun des deux pays.

Il a salué l'initiative du gouvernement italien, « L'Italie pour le Soudan », lancée en soutien au Soudan.

Cela a eu lieu a lors de sa rencontre, aujourd'hui, à son bureau de Port-Soudan, avec l'ambassadeur d'Italie au Soudan, M. Michele Tomasi.

La rèubion a porté sur l'évolution de la situation au Soudan, notamment la situation humanitaire face aux violations commises par les Forces de soutien rapide (FSR).

Le Premier ministre a appelé la communauté internationale à assumer sa responsabilité morale et juridique en prenant les mesures nécessaires pour condamner les crimes et atrocités des FSR et les désigner comme organisation terroriste.

L'ambassadeur d'Italie au Soudan a, quant à lui, réaffirmé le soutien de l'Italie aux efforts internationaux visant à instaurer la paix au Soudan par le biais d'un processus politique global mené par les Soudanais eux-mêmes.

