Soudan: Délégation norvégienne entame une visite au Soudan

Le vice-ministre norvégien des Affaires étrangères, Andreas Kravik, est arrivé mercredi au Soudan pour une visite officielle de deux jours.

Il est accompagné d'une délégation de haut niveau du ministère norvégien des Affaires étrangères et de l'envoyé spécial de la Norvège pour la Corne de l'Afrique, M. Andre Stans.

Selon la SUNA,que la délégation norvégienne rencontrera le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et d'autres hauts responsables.

Elle sera informée de l'évolution de la situation au Soudan et des derniers développements à ce sujet.

La visite sera également une occasion d'aborder les relations bilatérales entre les deux pays et les domaines de coopération.