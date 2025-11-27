Soudan: Kassala accueille une conférence sur la justice et l'État de droit

26 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

L'État de Kassala accueillera une conférence sur la justice et l'État de droit les vendredi 28 et samedi 29 novembre, qui organisée par le ministère de la Justice sur le thème : « Vers un État de droit et d'institutions solides ».

Des représentants des instances judiciaires et , tant au niveau fédéral que des États, y participeront.

L'administration juridique de Kassala a finalisé les préparatifs de la conférence, qui portera sur 13 documents de travail.

Le Wali par intérim de Kassala, le général de division (à la retraite) Al-Sadiq Mohamed Al-Azraq, a examiné les dispositions prises lors de sa rencontre avec la délégation de l'administration juridique de l'État, conduite par son directeur, le Dr Abdelilah Zein Al-Abidin, en présence d'une délégation du ministère fédéral.

