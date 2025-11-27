Sénégal: Mort d'un étudiant à Richard-Toll - Son compagnon de route a menti en parlant d'une agression, selon une source judiciaire

Richard-Toll — Le rescapé de l'accident à l'origine de la mort d'un jeune homme, la semaine dernière, dans le département de Dagana (nord), a reconnu avoir déguisé le malencontreux évènement en agression mortelle pour cacher sa responsabilité, a appris l'APS d'une source judiciaire et sécuritaire.

L'accident est survenu dans la nuit de jeudi à vendredi, à Keur Birane, un village du département de Dagana.

"Les enquêteurs ont procédé à une audition approfondie du témoin au domicile du défunt, ce mardi. Des contradictions ont été relevées entre ses réponses aux premières questions et sa version initiale, dans laquelle il décrivait un guet-apens suivi d'une agression", a expliqué la même source, un agent la brigade de gendarmerie de Richard-Toll.

Lors de son dernier interrogatoire, a-t-il déclaré, le rescapé de l'accident a reconnu avoir menti en parlant d'agression.

Selon la source, il a dit aux enquêteurs avoir confié la conduite de la moto à son compagnon, un étudiant, qui ne savait pas conduire.

"À l'approche d'un virage, le conducteur aurait perdu le contrôle de la moto, ce qui a engendré une violente sortie de route. L'étudiant est décédé sur le coup, tandis que lui a été grièvement blessé", révèle le gendarme.

Par crainte d'être poursuivi en justice parce qu'il conduisait sans carte grise, l'assurance automobile et le permis nécessaires, le rescapé de l'accident a dit avoir parlé d'une agression, dont son compagnon et lui auraient été victimes, ajoute la même source.

Selon elle, le compagnon de l'étudiant décédé a été inculpé pour mise en danger de la vie d'autrui et homicide involontaire.

L'enquête se poursuit, selon le gendarme.