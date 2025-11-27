Le Président du Faso, Chef de l'État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a accordé ce mercredi 26 novembre 2025 dans la matinée, une audience à une délégation de femmes. Présentes à Ouagadougou dans le cadre du 14e Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques (FIED), elles sont venues saluer le leadership du Président du Faso dans l'autonomisation des femmes.

À ces femmes venues de 60 pays, le Chef de l'État a rappelé le rôle crucial de la femme dans le difficile combat pour le développement de l'Afrique. « Qui mieux que vous pour nous aider, nous Chefs d'État, pour sortir l'Afrique de cette situation? », interroge le Président du Faso.

Le Président du Faso a noté qu'au Burkina Faso, des initiatives sont en cours dans plusieurs secteurs pour soutenir les femmes, notamment en milieu rural pour faciliter leur accès à l'eau, à des espaces de production et un accompagnement à la transformation. « J'encourage donc toutes les femmes, des villes et des campagnes, pour qu'elles aient cet esprit d'entrepreneuriat », déclare le Capitaine Ibrahim TRAORÉ. Il a réaffirmé sa disponibilité et son engagement à accompagner les femmes dans leurs projets.

Soulignant la nécessité de bâtir une Afrique autosuffisante, unie et solidaire, en dépassant les divisions internes, le Chef de l'État burkinabè invite les femmes à donner de la voix, « car elles sont capables de toucher et de faire évoluer les décisions des dirigeants».

Au nom des participantes au 14e FIED, Mme Nkosazana Dlamini-ZUMA a félicité et encouragé le Capitaine Ibrahim TRAORÉ dans son combat pour une Afrique de « leur rêve, une Afrique intégrée ». Quant à la présidente-fondatrice du FIED, Mme Djelika YEO, elle a exprimé sa gratitude au Président du Faso pour son leadership dans la défense des causes des plus faibles et notamment de la femme africaine.