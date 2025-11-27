Afrique: Audience Président du Faso - Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ veut faire des femmes, les actrices de l'unité africaine

26 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Président du Faso, Chef de l'État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a accordé ce mercredi 26 novembre 2025 dans la matinée, une audience à une délégation de femmes. Présentes à Ouagadougou dans le cadre du 14e Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques (FIED), elles sont venues saluer le leadership du Président du Faso dans l'autonomisation des femmes.

À ces femmes venues de 60 pays, le Chef de l'État a rappelé le rôle crucial de la femme dans le difficile combat pour le développement de l'Afrique. « Qui mieux que vous pour nous aider, nous Chefs d'État, pour sortir l'Afrique de cette situation? », interroge le Président du Faso.

Le Président du Faso a noté qu'au Burkina Faso, des initiatives sont en cours dans plusieurs secteurs pour soutenir les femmes, notamment en milieu rural pour faciliter leur accès à l'eau, à des espaces de production et un accompagnement à la transformation. « J'encourage donc toutes les femmes, des villes et des campagnes, pour qu'elles aient cet esprit d'entrepreneuriat », déclare le Capitaine Ibrahim TRAORÉ. Il a réaffirmé sa disponibilité et son engagement à accompagner les femmes dans leurs projets.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Soulignant la nécessité de bâtir une Afrique autosuffisante, unie et solidaire, en dépassant les divisions internes, le Chef de l'État burkinabè invite les femmes à donner de la voix, « car elles sont capables de toucher et de faire évoluer les décisions des dirigeants».

Au nom des participantes au 14e FIED, Mme Nkosazana Dlamini-ZUMA a félicité et encouragé le Capitaine Ibrahim TRAORÉ dans son combat pour une Afrique de « leur rêve, une Afrique intégrée ». Quant à la présidente-fondatrice du FIED, Mme Djelika YEO, elle a exprimé sa gratitude au Président du Faso pour son leadership dans la défense des causes des plus faibles et notamment de la femme africaine.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.