Afrique de l'Est: Conférence annuelle de la Société de droit d'Afrique de l'Est en cours à Addis-Abeba

Addis-Abeba — La 30e Conférence annuelle de la Société de droit de l'Afrique de l'Est, qui célèbre 30 ans de promotion de l'État de droit et de l'intégration régionale au sein de la communauté juridique est-africaine, se tient actuellement à Addis-Abeba.

Inaugurant hier le Forum des principaux cabinets d'avocats à Addis-Abeba, le président de l'Ordre fédéral des avocats d'Éthiopie, Tewodros Getachew, a déclaré que l'Éthiopie entreprenait d'importantes réformes juridiques, notamment depuis 2018, afin de moderniser le cadre légal, d'améliorer l'accès à la justice et de renforcer l'État de droit.

Pour le président, les progrès de l'Ordre fédéral des avocats d'Éthiopie illustrent parfaitement la réussite des réformes juridiques en cours dans le pays.

Le Président souligne également que l'Éthiopie abrite non seulement de nombreuses organisations internationales, mais aussi un foyer du panafricanisme.

Le président de l'Ordre des avocats d'Afrique de l'Est, Ramadhan Abubakar, a déclaré que la conférence annuelle est remarquable non seulement par son ampleur, mais aussi par son ambition.

Le Forum des grands cabinets d'avocats, le Forum des femmes avocates, le Forum des jeunes avocats et la section « État de droit » figurent parmi les thèmes abordés.