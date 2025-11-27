Sénégal: Migration irrégulière - Les axes, orientations et mécanismes de lutte présentés à Dagana

Dagana — Le préfet du département de Dagana (nord), Ibrahima Ismaël Ndiaye, a présidé mercredi, la réunion du comité départemental de lutte contre la migration irrégulière consacrée à la présentation et au déploiement de la Stratégie nationale mise en place par le Sénégal pour lutter contre ce phénomène.

"La réunion visait d'abord à partager les axes, orientations et mécanismes opérationnels de cette stratégie, puis à définir les modalités de sa déclinaison au niveau départemental. Les acteurs institutionnels et communautaires conviés font partie intégrante du dispositif", a-t-il déclaré.

Le préfet s'exprimait à l'issue d'une table ronde sur la migration irrégulière en présence des autorités administratives, des chefs de services déconcentrés de l'État et des élus locaux.

À l'issue des échanges, il a été retenu d'organiser de nouvelles sessions de travail en vue de collecter les données locales, d'identifier les besoins et d'élaborer un plan d'action départemental budgétisé.

Ibrahima Ismaël Ndiaye a rappelé que la migration irrégulière est un phénomène multidimensionnel nécessitant l'éducation, la sensibilisation, l'information, la lutte contre les réseaux de trafiquants et l'accompagnement des jeunes.

Les contributions locales seront consolidées dans un plan d'actions transmis au niveau national pour appui et financement, a-t-il précisé.

Le préfet a insisté sur la nécessité de promouvoir les valeurs religieuses et sociétales, de créer des perspectives économiques et professionnelles pour les jeunes, tout en renforçant la sensibilisation sur les risques liés à la migration irrégulière.

Bien que Dagana ne soit pas une zone de départ mais plutôt une zone de transit, le département fait face à des enjeux particuliers liés aux mouvements transfrontaliers, a rappelé l'autorité administrative.

Selon lui, des profils variés de migrants y circulent, certains dépourvus de documents de voyage, ce qui exige une prise en charge et une réponse adaptées.

Toutes les actions à mener doivent servir au mieux nos populations, a conclu le préfet Ndiaye.

La mission du comité national, en tournée dans les zones frontalières, s'est achevée à Dagana après des étapes à Kidira et Bakel.