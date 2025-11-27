Sénégal: Migration irrégulière - Les axes, orientations et mécanismes de lutte présentés à Dagana

26 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dagana — Le préfet du département de Dagana (nord), Ibrahima Ismaël Ndiaye, a présidé mercredi, la réunion du comité départemental de lutte contre la migration irrégulière consacrée à la présentation et au déploiement de la Stratégie nationale mise en place par le Sénégal pour lutter contre ce phénomène.

"La réunion visait d'abord à partager les axes, orientations et mécanismes opérationnels de cette stratégie, puis à définir les modalités de sa déclinaison au niveau départemental. Les acteurs institutionnels et communautaires conviés font partie intégrante du dispositif", a-t-il déclaré.

Le préfet s'exprimait à l'issue d'une table ronde sur la migration irrégulière en présence des autorités administratives, des chefs de services déconcentrés de l'État et des élus locaux.

À l'issue des échanges, il a été retenu d'organiser de nouvelles sessions de travail en vue de collecter les données locales, d'identifier les besoins et d'élaborer un plan d'action départemental budgétisé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ibrahima Ismaël Ndiaye a rappelé que la migration irrégulière est un phénomène multidimensionnel nécessitant l'éducation, la sensibilisation, l'information, la lutte contre les réseaux de trafiquants et l'accompagnement des jeunes.

Les contributions locales seront consolidées dans un plan d'actions transmis au niveau national pour appui et financement, a-t-il précisé.

Le préfet a insisté sur la nécessité de promouvoir les valeurs religieuses et sociétales, de créer des perspectives économiques et professionnelles pour les jeunes, tout en renforçant la sensibilisation sur les risques liés à la migration irrégulière.

Bien que Dagana ne soit pas une zone de départ mais plutôt une zone de transit, le département fait face à des enjeux particuliers liés aux mouvements transfrontaliers, a rappelé l'autorité administrative.

Selon lui, des profils variés de migrants y circulent, certains dépourvus de documents de voyage, ce qui exige une prise en charge et une réponse adaptées.

Toutes les actions à mener doivent servir au mieux nos populations, a conclu le préfet Ndiaye.

La mission du comité national, en tournée dans les zones frontalières, s'est achevée à Dagana après des étapes à Kidira et Bakel.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.