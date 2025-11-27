Sénégal: Le pays a les moyens de régler le problème de la dette publique, selon un responsable de la COFACE

Dakar — Le Sénégal a les armes pour se sortir des difficultés liées au poids de sa dette, a déclaré, mercredi, à Dakar, le directeur général, pour le Maghreb, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), Benoît Ganzmann.

"La progression de la croissance est un peu freinée par le problème de la dette, mais on reste convaincu que le Sénégal a toutes les armes pour pouvoir s'en sortir au vu de ses opportunités et de ses initiatives", a-t-il assuré.

M. Ganzmann intervenait à un "forum stratégique" sur la gouvernance responsable, la fiabilité et les performances des entreprises.

"Le Sénégal est un pays qui a beaucoup d'opportunités" et "un potentiel important", et cela se voit, selon lui, dans plusieurs secteurs, dont les infrastructures et l'énergie.

"Quand on voit toutes les initiatives qui peuvent être mises en place dans les entreprises pour sortir le Sénégal [des difficultés liées à son endettement], on reste convaincu que c'est possible de s'en sortir", a assuré ce responsable de la COFACE.

L'économie sénégalaise fait face aux conséquences d'une dette publique évaluée par le Fonds monétaire international (FMI) à 132 % du produit intérieur brut à la fin de 2024, dont 4 % d'arriérés intérieurs de paiement.

Les problèmes budgétaires auxquels le Sénégal est confronté résultent de la découverte d'une "dette cachée" de 7 milliards de dollars américains - environ 4 200 milliards de francs CFA - imputée par les autorités actuelles aux ex-dirigeants du pays.

Le pays n'est pas parvenu, début novembre, à se mettre d'accord avec le FMI sur un programme de soutien économique, plus d'un an après la suspension du précédent.

Le patron pour le Maghreb, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur suggère de "régler la dette [intérieure], de libérer les énergies et de faire en sorte que les entreprises puissent sortir de l'informel".

Selon Benoît Ganzmann, l'objectif du forum sur la gouvernance responsable, la fiabilité et les performances des entreprises est de créer une plateforme en présentiel dédiée à ces questions.

Il juge important de "rappeler régulièrement les bonnes pratiques du secteur et de nos économies, pour pouvoir évoluer et aider les entreprises sénégalaises à évoluer de façon saine".