Ethiopie: La France met en avant la profondeur et la rapidité de la transformation éthiopienne

26 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'ambassadeur de France en Éthiopie et représentant auprès de l'Union africaine, Alexis Lamek, a salué l'ampleur et la rapidité des transformations menées en Éthiopie sous la conduite du Parti de la prospérité.

Le chef du Centre de coordination du Parti de la démocratie et de la prospérité, Adem Farah, s'est entretenu avec l'ambassadeur de France en Éthiopie et représentant de l'Union africaine, Alexis Lamech.

Lors de cet entretien, il a été souligné que les relations historiques franco-éthiopiennes, initiées en 1897, sont entrées dans une nouvelle phase.

Ils ont évoqué le renforcement des relations multiformes entre les deux pays à travers la coopération géostratégique, le développement des infrastructures, les échanges culturels et le développement institutionnel.

Il a également été noté que les relations bilatérales ont atteint un niveau élevé grâce à la récente coopération étroite entre le Premier ministre Abiy Ahmed et le président français Emmanuel Macron.

Dans sa déclaration, Adem Farah a affirmé que, sous la direction du Parti de la prospérité, de nombreux succès ont été enregistrés dans les domaines politique, social, économique et diplomatique.

Il a souligné que, sur le plan politique, des dirigeants de partis rivaux sont nommés à des postes gouvernementaux, y compris ministériels.

L'ambassadeur Lamech, pour sa part, a salué les changements observés en Éthiopie sous la direction du Parti de la prospérité ; il a loué l'efficacité des institutions, le développement des infrastructures et la croissance rapide des villes.

Il a déclaré que les changements survenus à Addis-Abeba au cours des 18 derniers mois sont particulièrement remarquables

