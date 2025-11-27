Nous, Chefs des Missions d'Observation Électorale de l'Union africaine et de la CEDEAO, et Président du Forum ouest-africain des Sages, prenons acte du déroulement ordonné et pacifique des élections présidentielle et législatives du 23 novembre 2025 en République de Guinée-Bissau.

Nous saluons l'engagement civique remarquable du peuple Bissau-guinéen, ainsi que le professionnalisme dont ont fait preuve le personnel des bureaux de vote, les forces de sécurité et les représentants des candidats et partis politiques, tout au long du déroulement du vote.

Malgré ces développements encourageants, nous sommes profondément préoccupés par l'annonce d'un coup d'État par les forces armées, alors que la Nation attendait la proclamation des résultats des élections. Il est regrettable que cette annonce de coup d'État intervienne au moment où les Missions d'Observation Électorale venaient de conclure leurs rencontres avec les deux principaux candidats à la présidentielle, qui les avaient assurés de Ieur volonté de respecter le choix du peuple.

Nous déplorons cette tentative flagrante de perturber le processus démocratique et les acquis obtenus jusqu'à présent. Nous demandons à l'Union africaine et à la CEDEAO de prendre les mesures nécessaires pour restaurer l'ordre constitutionnel.

Nous sommes profondément préoccupés par la détention de hauts responsables, notamment ceux en charge du processus électoral. Nous exhortons les forces armées à libérer immédiatement les personnes détenues, afin de permettre au processus électoral de suivre son cours normal jusqu'à son terme.

Nous appelons le peuple de Guinée-Bissau au calme et réaffirmons notre engagement à soutenir le pays sur la voie démocratique. Â cet égard, nous soulignons l'importance de préserver la paix, la stabilité et le bien-être du peuple Bissau-guinéen tout au long de cette période sensible.

Fait à Bissau, le 26 novembre 2025