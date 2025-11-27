Sénégal: 'Aissa', un projet transfrontalier pour prévenir les zoonoses

Saint-Louis — Le projet transfrontalier One Health entre le Sénégal et la Mauritanie, dénommé "Aissa", récemment mis en place, est destiné à la surveillance, au diagnostic et à la riposte contre la fièvre de la vallée du Rift (FVR) et la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC), a déclaré mercredi, Antoine Lucrin coordonnateur du projet Africam.

Ce projet international, d'une durée de deux ans, intervient dans cinq pays dont le Sénégal pour prévenir les maladies émergentes, notamment zoonotiques, a-t-il notamment précisé.

M. Lucrin intervenait lors d'un atelier collaboratif "One Health" organisé par l'inter-laboratoire de l'université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD).

Le projet "Aissa" repose sur trois axes principaux, a déclaré Antoine Lucrin, citant la compréhension des mécanismes d'émergence et de transmission, la co-construction de solutions avec les communautés locales et les autorités, ainsi que le renforcement des systèmes de surveillance.

Coordonnatrice du laboratoire Groupe d'études et de recherche en genre et société (GESTES), la sociologue et enseignante-chercheure, Sadio Ba Gning a magnifié cette initiative collective visant à fédérer les acteurs intervenant sur les questions de santé.

"Aujourd'hui, nos sociétés sont touchées de manière simultanée par des urgences multiformes, et il est devenu essentiel de penser la santé de manière globale et intégrée", a-t-elle déclaré.

Elle s'est félicitée de la présence des "badienou gokh" représentantes de la communauté destinataire des recherches qui seront menées dans le cadre de cette collaboration et dont les attentes doivent être prises en compte.

L'objectif est d'instaurer une approche interdisciplinaire et collaborative entre chercheurs, services publics déconcentrés et communautés locales, afin de mieux anticiper les épidémies et renforcer les dispositifs de surveillance.

L'inter-laboratoire, né de la collaboration entre le Groupe d'études et de recherches genre et sociétés (GESTES), le Groupe d'études et de recherche sur les migrations (GERM) et l'Observatoire pour l'étude des urgences, des innovations et des mécanismes du changement social (URIC), offre de belles perspectives, a assuré l'enseignante-chercheure.