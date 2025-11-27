Sénégal: Cultures urbaines - 10 acteurs culturels de la région de Thiès reçoivent des subventions de l'État

Thiès — Dix acteurs culturels de la région de Thiès (ouest) ont reçu, mardi, des subventions accordées par le Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives (FDCUIC), à la suite d'un appel à projets auquel ils avaient postulé.

"Nous sommes réunis à Thiès pour procéder à la remise de chèques aux bénéficiaires des subventions du FDCUIC, à la suite d'un appel à projets lancé en mars 2025", a dit aux journalistes le directeur général dudit fonds, Seck Dieng.

Dix-huit projets sélectionnés sur la base de plusieurs critères recevront des subventions d'un montant total de 44 millions de francs CFA, selon M. Dieng.

L'inclusivité, l'apport éducatif et la dimension numérique font partie des critères de sélection des projets, a-t-il expliqué.

"Le FDCUIC soutient les acteurs culturels avec des subventions, des programmes de formation ou des projets de structuration", a rappelé Seck Dieng.

"Nous essayons d'améliorer la sélection, afin que le travail que nous faisons puisse être connu, partagé et apprécié à sa juste mesure par les acteurs", a-t-il ajouté.

Selon le directeur général du FDCUIC, les régions de Dakar et de Thiès font partie de celles où le taux de participation à l'appel à projets est le plus important.

"Cela montre que les plus grands centres urbains sont les mieux imprégnés du travail que fait le FDCUIC", a-t-il déduit de ce constat, signalant que la participation des acteurs culturels de la région de Kédougou (sud-est), par exemple, est "excessivement faible".

Le FDCUIC tente de "corriger les disparités" entre Dakar et Thiès, d'une part, et le reste du pays, de l'autre, selon son directeur général.

"Nous pensons, a-t-il dit, que l'une de nos missions, cette année, est d'essayer de réduire les disparités entre Dakar et le reste du Sénégal."