Sénégal: Lancement officiel de la chaîne sportive et culturelle de la RTS, vendredi

Dakar — La Radiotélévision sénégalaise (RTS, publique) annonce qu'elle va procéder au lancement officiel sa chaîne sportive et culturelle, vendredi, à partir de 17 heures.

La cérémonie de lancement est prévue à l'ancienne Maison de la RTS, sise au 58, Boulevard de la République, à Dakar, en face du Théâtre national Daniel Sorano, indique un communiqué.

La RTS2, la chaîne en question, fonctionnait jusque-là comme une chaîne thématique spécialisée notamment dans la culture notamment, aux côtés des chaînes régionales.

Elle est née des flancs de la RTS1, première chaîne de télévision généraliste publique sénégalaise lancée au début des années 1970.

La RTS a remplacé l'ORTS, l'Office de radiodiffusion télévision du Sénégal.