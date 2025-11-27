Sénégal: Lancement officiel de la chaîne sportive et culturelle de la RTS, vendredi

26 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Radiotélévision sénégalaise (RTS, publique) annonce qu'elle va procéder au lancement officiel sa chaîne sportive et culturelle, vendredi, à partir de 17 heures.

La cérémonie de lancement est prévue à l'ancienne Maison de la RTS, sise au 58, Boulevard de la République, à Dakar, en face du Théâtre national Daniel Sorano, indique un communiqué.

La RTS2, la chaîne en question, fonctionnait jusque-là comme une chaîne thématique spécialisée notamment dans la culture notamment, aux côtés des chaînes régionales.

Elle est née des flancs de la RTS1, première chaîne de télévision généraliste publique sénégalaise lancée au début des années 1970.

La RTS a remplacé l'ORTS, l'Office de radiodiffusion télévision du Sénégal.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.