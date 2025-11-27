Sénégal: Fatick - 140 kg de chanvre indien saisis à Fimela

26 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Fatick — La brigade de gendarmerie territoriale de Fimela, dans la région de Fatick (centre), a saisi mercredi 140 kilogrammes de chanvre indien dont le convoyeur a été appréhendé par la même occasion, a appris l'APS de source sécuritaire.

Les gendarmes ont effectué cette saisie en exploitant un renseignement selon lequel du chanvre indien serait convoyé sur Fimela à bord d'une charrette depuis le village de Soudiane Sérère.

Le convoyeur a été appréhendé par les éléments de la brigade territoriale de Fimela qui a ouvert une enquête.

La brigade de gendarmerie territoriale de Fimela avait déjà saisi la semaine dernière 790 kilogrammes de chanvre indien, en l'espace de 48 heures.

