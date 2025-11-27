Sénégal: Les médias invités à jouer un rôle déterminant dans la lutte contre la cyberviolence

Dakar — Fanta Sow Ndiaye, adjointe de la représentante résidente d'ONU Femmes au Sénégal, a souligné mercredi, à Dakar, la nécessité pour les médias et les plateformes digitales, de jouer un rôle déterminant dans la lutte contre les cyberviolences envers les femmes et les filles.

"Le rôle des médias et des plateformes digitales est déterminant dans la lutte contre les violences basées sur le genre à travers le numérique. Les médias ne relaient pas seulement des informations. Ils façonnent les imaginaires, influencent les représentations sociales, orientent les perceptions du droit, de la légitimité, de la justice et de la violence", a ainsi déclaré Fanta Sow Ndiaye.

Intervenant à l'ouverture d'un atelier de sensibilisation à la cyberviolence, organisé en coordination avec le Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, elle a notamment invité les es acteurs des médias et les producteurs de contenus digitaux à constituer des leviers puissants de mobilisation, de sensibilisation, d'éducation et de dénonciation de cette forme de violence.

L'atelier, qui va s'achever jeudi, poursuit l'objectif d'améliorer la couverture médiatique des violences en ligne faites aux femmes et aux filles. Il réunit des journalistes, des responsables éditoriaux, des représentants d'organisations professionnelles des médias et des blogueurs.

Citant un rapport co-produit avec l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), Mme Sow a fait savoir que les régions de Diourbel et de Louga présentent une prévalence élevée de cyberviolence, avec des pourcentages respectifs de 42,6 % et 37,4 %.

Elle a également dénoncé l'absence d'expertes féminines sur les plateformes télévisées et la production de contenus digitaux qui perpétuent des rôles féminins stéréotypés ou secondaires.

L'adjointe de la représentante résidente d'Onu Femmes au Sénégal a, quant à elle, déclaré que les violences par le biais du numérique ont pris une ampleur nouvelle à travers le cyber harcèlement massif, la diffusion de contenus sexistes sous couvert d'humour, les attaques misogynes, entre autres.