Somalie: Le pays déclare un état d'urgence à cause de la sécheresse

La Somalie est confrontée à une crise due à la sécheresse qui s'aggrave rapidement, de vastes régions du pays étant désormais desséchées après quatre saisons des pluies déficitaires, ce qui expose des millions de personnes à la faim et au déplacement, ont averti mercredi les humanitaires de l'ONU.

Le 10 novembre, le gouvernement fédéral de Somalie a officiellement déclaré un état d'urgence à cause de la sécheresse et a lancé un appel à l'aide internationale face à la détérioration continue de la situation dans les régions du nord, du centre et du sud du pays, selon le Bureau de la coordination de l'aide humanitaire des Nations Unies (OCHA).

Le Puntland figure parmi les zones les plus touchées. Les autorités estiment que près d'un million de personnes ont besoin d'aide, dont 130 000 en situation de détresse.

Une mission d'évaluation des Nations Unies, dépêchée dans les régions de Bari et de Nugaal au début du mois, a constaté que les communautés étaient confrontées à de graves pénuries d'eau et de nourriture. Les habitants ont averti qu'une catastrophe pourrait survenir dans les mois à venir.

« Il n'a pas plu depuis l'année dernière ; c'est la pire sécheresse depuis des années », a déclaré Abdiqani Osman Omar, maire du village de Shaxda, dans la région de Bari.

« Des centaines de familles déplacées sont arrivées ici il y a trois mois, et d'autres arrivent. Les nouveaux arrivants sont principalement des femmes et des enfants, car les hommes sont partis vers l'Éthiopie voisine à la recherche de pâturages et d'eau ».

Le village n'a pas les moyens de les soutenir, a-t-il ajouté, précisant que même les communautés d'accueil ont besoin d'eau et de nourriture.

Points d'eau asséchés, villages abandonnés

Dans tout le Puntland, les points d'eau sont à sec, la végétation a dépéri et les anciens villages pastoraux sont désormais désertés.

À Dhaxan, où les brèves averses de la saison Gu (avril-juin) avaient suscité un espoir éphémère en début d'année, les habitants dépendent désormais d'une eau acheminée par camion, coûteuse, après la contamination du forage local.

Le chef communautaire Jama Abshir Hersi a indiqué qu'environ 150 familles s'étaient installées en ville après les pluies.

« Nous recevions auparavant une aide alimentaire et nutritionnelle, ainsi que des fournitures médicales pour notre centre de santé. Toute cette aide a cessé », a-t-il déploré.

Insuffisance de financement

L'insuffisance de financement aggrave la crise.

Au 23 novembre, le Plan de réponse humanitaire 2025 de la Somalie n'était financé qu'à hauteur de 23,7 %, ce qui a entraîné d'importantes réductions de l'aide. Le nombre de personnes bénéficiant d'une aide alimentaire d'urgence a chuté, passant de 1,1 million en août à seulement 350 000 ce mois-ci.

Rien qu'au Puntland, 89 sites de distribution alimentaire et 198 centres de santé et de stabilisation sont confrontés à de graves pénuries d'approvisionnement.

Des millions de personnes souffrent de la faim

La sécheresse s'inscrit dans un contexte humanitaire déjà catastrophique. Au moins 4,4 millions de personnes devraient être confrontées à une insécurité alimentaire aiguë jusqu'en décembre, tandis que 1,85 million d'enfants de moins de cinq ans devraient souffrir de malnutrition aiguë jusqu'à mi-2026.

Les prévisions météorologiques n'annoncent que peu d'amélioration à court terme. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a averti que des conditions sèches et chaudes devraient persister dans la majeure partie du pays, en particulier dans les régions du centre et du nord.

« Les températures élevées actuelles et le manque de précipitations risquent d'aggraver le stress hydrique et de limiter la régénération des pâturages dans la plupart des régions », a indiqué l'agence.