Congo-Kinshasa: Lancement officiel du partenariat commercial RDC - Royaume-Uni à Kinshasa

Les épices, le café et cacao en provenance de la RDC ne payeront pas la douane au Royaume-Uni, à la suite d'un partenariat commercial signé entre les gouvernements congolais et la Grande- Bretagne. Cette coopération a été officiellement lancée mardi 25 novembre à Kinshasa par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku et l'ambassadrice de Royaume-Uni, Alyson King.

Ce partenariat vise à diversifier l'économie congolaise au-delà des mines et aussi augmenter les échanges commerciaux de 100 millions USD à 1,5 milliard USD d'ici 2030.

D'après la diplomate britannique, ce partenariat donne aux entreprises congolaises l'accès au marché britannique, avec 99.8% d'exportations éligibles et une entrée sans droit de douane. Il représente une coopération commerciale plus généreuse.

La cérémonie de lancement de ce partenariat commercial s'est conclue par une coupure de ruban, symbole de l'ouverture de l'accès des produits congolais sur le sol britannique sans droits de douane. Le ministre Julien Paluku s'est réjoui de cette avancée.

Cet événement a également marqué le lancement d'un important programme d'aide au commerce congolais, soutenu par plusieurs institutions :

Le Centre du commerce international

Trade Mark Africa

Le British Standards Institute (BSI).

Le ministre Julien Paluku a d'ailleurs sollicité l'installation de ces organismes en RDC pour accompagner la mise en oeuvre de cet accord.