Congo-Kinshasa: Lac Albert - Neuf miliciens FRPI tués par l'armée ougandaise

Neuf miliciens du groupe armé Force patriotique et intégrationniste du Congo (FRPI) ont été tués, d'autres blessés et capturés, et plusieurs armes récupérées. C'est le bilan de deux affrontements survenus en une semaine sur le lac Albert entre ces miliciens et la marine ougandaise. Selon des sources de sécurité, les assaillants ont été surpris dans les eaux ougandaises, près de Kapuru et Kitebere, où ils pillaient le poisson des pêcheurs.

Les miliciens de la FRPI patrouillent régulièrement sur le lac Albert, dans la zone qu'ils contrôlent au sein de la chefferie de Walendu Bindi, dans le territoire d'Irumu. Plusieurs pêcheurs, notamment autour des îlots, dénoncent des tracasseries et le pillage de leurs prises.

Dimanche dernier, alors qu'ils tentaient d'extorquer des pêcheurs, un groupe de miliciens a été surpris par des soldats ougandais, alertés par les victimes. Au cours des échanges de tirs, trois miliciens ont été tués ; deux autres s'en sont tirés avec des blessures et cinq armes ont été récupérées, indiquent des sources sécuritaires.

Un autre incident a été signalé vendredi dernier, toujours sur le lac Albert, où deux embarcations transportant des miliciens de la FRPI ont été interceptées par la marine ougandaise. Six miliciens ont été tués et d'autres capturés, précisent les mêmes sources.

Les associations de pêcheurs des localités lacustres appellent le Gouvernement congolais à renforcer la présence et les moyens des forces navales sur le lac Albert. Elles souhaitent des patrouilles plus efficaces pour protéger les pêcheurs contre les attaques et tracasseries de groupes armés, dont la CODECO, la FRPI et le CRP. Ces derniers contrôlent certains camps de pêche dans les territoires de Djugu et d'Irumu.