Congo-Kinshasa: Grève des agents du ministre des Sports - Matchs annulés faute de poteaux au stade des Martyrs

La grève des agents du ministère de Sports, qui réclament le paiement d'arriérés de 13 ans de primes a perturbée le déroulement du championnat national ce mercredi 26 novembre 2025 à Kinshasa. Les matchs OC Renaissance vs Maniema Union et Ange vert-Vclub prévus au stade des Martyrs ne se sont pas déroulés.

Les agents, qui ont manifesté la veille, ont emporté les poteaux et fermés les vestiaires. Les équipes et les officiels se sont présentés sur terrains, mais malheureusement il a été impossible d'organise des rencontres.

Une rencontre salutaire

Une réunion entre les agents et le secrétaire général aux Sports, initialement annoncée pour ce mercredi, a été renvoyée à une date ultérieure. Il s'agit de répondre au mouvement de grève lancé par le personnel la veille, a indiqué à Radio Okapi le directeur de cabinet du ministère des Sports, Magloire Kasongo. Cette rencontre a pour objectif de trouver une issue suite aux réclamations des agents qui perturbe le déroulement du travail.

Des agents des stades des Martyrs et Tata Raphaël observent un arrêt de travail afin de réclamer le paiement de treize ans d'arriérés de primes. Pour faire entendre leurs revendications, ils ont organisé une manifestation ce mardi 25 novembre sur leurs lieux de travail.