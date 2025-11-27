Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 27 novembre 2025

revue de presse

MEDays 2025 - Coup d'envoi à Tanger pour la souveraineté africaine

Placé sous le Haut Patronage Royal, le Forum MEDays 2025, qui a lieu du 26 au 29 novembre à Tanger, a lancé ses travaux sous le thème « Fractures et Polarisation : Réinventer l’Équation Globale ». La cérémonie d'ouverture a été le théâtre d'un appel ferme des dirigeants africains, qui, face à l'instabilité mondiale, exigent de faire du Sud un acteur pivot, capable de défendre sa souveraineté, son économie et sa culture. L'accent a été mis sur la diplomatie marocaine, la cause du Sahara et l'urgence de l'auto-détermination africaine. ( Allafrica.fr)

Nigeria : Le président Bola Ahmed Tinubu décrète « l’état d'urgence sécuritaire national »

Le chef de l'État, qui a aussi annoncé en parallèle une refonte complète des forces de l'ordre, veut ainsi tenter d'enrayer les attaques et les enlèvements toujours très nombreux dans le pays. Alors que différentes régions du Nigeria continuent d'être le théâtre d'attaques perpétrées par des hommes armés et que plus de 350 personnes y ont été enlevées au cours des 10 derniers jours, le président Bola Ahmed Tinubu a déclaré l'état d'urgence sécuritaire dans tout le pays, ce mercredi 26 novembre. (RFI)

Guinée Bissau : L'ONU appelle au calme alors que le pays replonge dans l'incertitude

Les habitants de la capitale de la Guinée-Bissau se sont réveillés mercredi matin sous le fracas des armes, rappel brutal d'une histoire où les transitions politiques se jouent trop souvent par la force. En quelques heures, des officiers en uniforme sont apparus à la télévision nationale pour annoncer qu'ils avaient pris « le contrôle total du pays ».

Selon plusieurs médias internationaux, le président sortant, Umaro Sissoco Embaló, aurait été mis aux arrêts par l'armée. Interrogé par les journalistes à New York, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que le Secrétaire général suivait « évidemment la situation avec une profonde préoccupation ». (Source UN News)

Conférence annuelle de la Société de droit d'Afrique de l'Est en cours à Addis-Abeba

La 30e Conférence annuelle de la Société de droit de l'Afrique de l'Est, qui célèbre 30 ans de promotion de l'État de droit et de l'intégration régionale au sein de la communauté juridique est-africaine, se tient actuellement à Addis-Abeba.

Inaugurant hier le Forum des principaux cabinets d'avocats à Addis-Abeba, le président de l'Ordre fédéral des avocats d'Éthiopie, Tewodros Getachew, a déclaré que l'Éthiopie entreprenait d'importantes réformes juridiques, notamment depuis 2018, afin de moderniser le cadre légal, d'améliorer l'accès à la justice et de renforcer l'État de droit. (Source Ethiopian News Agency)

Kenya : Le pays conteste la suspension de son accord commercial avec l’UE

Le Kenya a décidé de déposer un recours contre la décision rendue par la Cour de justice d’Afrique de l’Est, basée en Tanzanie, qui a ordonné la suspension temporaire de l’accord commercial conclu en 2023 avec l’Union européenne. Le Kenya a signé en 2023 cet accord, appelé "Accord de partenariat économique", avec l’UE afin de garantir l’accès de ses produits au marché des vingt-sept États membres, tout en définissant un calendrier d’ouverture progressive du marché kényan aux produits européens. (Source : Africanews)

Soudan : Le chef de l'armée appelle Trump à mettre fin à la guerre

Le chef de l'armée soudanaise Abdel Fattah al-Burhane, en guerre contre les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), a appelé le président américain Donald Trump à mettre fin au conflit, dans une tribune publiée mercredi dans le quotidien américain Wall Street Journal. Les efforts diplomatiques en faveur d'une trêve se sont récemment intensifiés, notamment de la part du président Trump qui s'est dit "horrifiés" par les dernières violences dans le pays. (Source : Ahraminfo)

Afrique de l'ouest : L’AES regrette l’arrêt des discussions avec la Cédéao

Réunis à Ouagadougou en vue du deuxième Sommet des chefs d’État de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES), les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont exprimé leur regret face à la rupture du dialogue avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao).

Les ministres sont en conclave pour finaliser le document qui sera soumis aux dirigeants de l’AES lors de leur Sommet prévu les 22 et 23 décembre 2025 à Bamako, au Mali. La déception concernant l’arrêt des discussions avec l’organisation régionale a été relayée par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui présidait la réunion. (Source : Apanews)

Madagascar : Refondation de la République - Vers la suppression de la laïcité de l'État

La future Constitution de la Vème République s'annonce comme étant un modèle hybride fait d'un mélange de Deuxième et de Troisième République, modèle 2007.

2 + 3 = 5. La Cinquième République pourrait être la somme arithmétique et politique de la Seconde et de la Troisième République, à en juger par les premières pierres de la Refondation. À savoir, la malgachisation de l'Enseignement qui avait... cours sous la République Démocratique de Madagascar (RDM). (Source : Midi Madagasikara)

Afrique : Coupe du monde 2026 - Près de deux millions de billets déjà vendus (FIFA)

La Fédération internationale de football association (FIFA) a indiqué, mercredi dans un communiqué, avoir déjà vendu, lors des deux premières phases de vente, près de deux millions de billets pour la Coupe du monde 2026 (11 juin - 19 juillet) prévue aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Les résidents des pays hôtes figurent parmi les acheteurs les plus nombreux, devant les supporters britanniques, allemands, brésiliens, colombiens, espagnols, argentins et français. (Source : Agence de Presse Sénégalaise)

Congo-Kinshasa : Une Allemande condamnée à dix ans de prison pour un spectaculaire braquage

Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe a condamné Honorine Porsche Mukendi, une Allemande d’origine congolaise, dans le cadre de l’affaire du braquage de l’agence Rawbank Victoire survenu le 16 octobre 2025. Elle était poursuivie pour vol à main armée, association de malfaiteurs et actes assimilés au terrorisme. Le procès, très médiatisé, s’est achevé après plusieurs semaines d’audience avec un verdict attendu. (Source : Talents2kin)