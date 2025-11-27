Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Treize finalistes reçoivent leurs diplômes de technologie en génie mécanique

Les ministres de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, et de l'enseignement supérieur, Delphine Edith Emmanuel, ont patronné conjointement le 26 novembre à l'auditorium de la présidence de l'université Marien Ngouabi à Brazzaville la cérémonie de fin de formation et de remise des diplômes aux impétrants du Centre de formation technique (CFT) de la direction générale de l'équipement du ministère de la Défense nationale.

En application de la convention de partenariat pédagogique du 27 juin 2019, signée entre l'Université Marien Ngouabi (UMNG) et la direction générale de l'équipement du ministère de la Défense nationale, le stage de formation en licence professionnelle de technologie en génie mécanique, « option maintenance industrielle », s'est déroulé alternativement à l'école nationale supérieure polytechnique de l'ENSP/UMNG et dans les locaux du centre de formation technique de la direction générale de l'équipement (CFT/DGE), du 14 novembre 2022 au 5 septembre 2025.

L'objectif du stage qui est aussi l'objet de la convention, était de renforcer les capacités techniques et scientifiques du ministère de la Défense nationale, par la formation des cadres de niveau intermédiaire disposant des aptitudes requises pour assurer l'exploitation et la maintenance des matériels et équipements techniques qu'ils soient pneumatiques, hydrauliques, électromécaniques ou électroniques.

La direction de stage bipartisane - université Marien Ngouabi et ministère de la Défense nationale - avec à sa tête un superviseur universitaire, s'est attelée à conduire cette formation répartie sur trois années académiques, avec chacune un volume horaire de 900 heures, soit environ 33,33% du volume horaire global.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après la première année académique (2022-2023) et la deuxième (2023-2024), la troisième année (2024-2025) a débuté le 7 octobre 2024 pour se terminer le 5 septembre 2025. Au semestre cinq, l'essentiel des travaux pratiques a été réalisé au centre de formation technique et à l'innovation Training and Technology (ITT). Les évaluations de ce semestre, sous la supervision du service de la scolarité de l'ENSP/UMNG, ont donné des résultats positifs. Les moyennes obtenues variant entre 13,59 et 15,74/20. Le semestre six, a quant à lui été consacré essentiellement à la préparation et à la réalisation des projets techniques. Les présentations publiques, ont été satisfaisantes, avec des notes variant entre 16,5 et 18/20.

Au final, les statistiques des résultats globaux de cette formation indiquent que la moyenne générale la plus élevée est de 15,46 contre 13,32 pour la moyenne la plus basse. Aussi, conformément aux délibérations du jury des examens de fin de parcours, les treize stagiaires ayant validé les six semestres ont obtenu leur licence professionnelle de technologies en génie mécanique, option maintenance industrielle.

Clôturant la cérémonie, le directeur général de l'équipement du ministère de la Défense nationale, le général de brigade aérienne, Ambroise Mopendza, a salué "la cérémonie qui consacre le réussite, l'aboutissement heureux d'un partenariat rigoureux, exigeant et exemplaire, conduit sur trois années entre notre plus vieille institution de formation supérieure au plan national et une administration publique, qui plus est une importante institution régalienne." Il a rappelé que « L'expertise développée par l'UMNG parait être un atout indéniable dont pourraient tirer profit d'autres administrations publiques ». Il a encouragé les stagiaires à maintenir cet acquit, l'entretenir et le développer.