Congo-Brazzaville: Présidentielle 2026 - Anguios Nganguia-Engambé désigné candidat du PAR

Le président-fondateur du Parti pour l'Action de la République a été désigné à l'unanimité, le 25 novembre à Brazzaville, à l'issue des élections. Anguios Nganguia-Engambé va donc briguer l'année prochaine, pour la quatrième fois consécutive, la magistrature suprême.

Selon le rapporteur de la réunion, Berna Rudiane Makoumbou, quatre candidats étaient en lice dont le président-fondateur du PAR. Trois postulants n'ayant pas rempli les critères de participation ont été retirés de la liste laissant ainsi le président national du parti, Anguios Nganguia-Engambé seul dans la course.

Au total 1.814 participants venus de tous les départements du Congo et de la diaspora de France ont constitué le corps électoral de ce scrutin organisé dans les règles démocratiques, conformément à l'idéologie du PAR.

Au nombre de ces votants, 1.769 ont se sont prononcés en faveur du président-fondateur, contre quelques abstentions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Après le décompte des voix, le comité d'organisation déclare monsieur Anguios Ngagnguia-Engambé a été élu à l'unanimité, pour représenter notre formation politique, le PAR, avec 1769 voix, contre 45 abstentions », relève le compte rendu des travaux.

Ayant été choisi par son parti, le président national du PAR va devoir briguer, pour la quatrième fois successive, la présidence de la république, après trois échecs encaissés en 2009, 2016 et 2021. Formation politique de l'opposition, le PAR a été créé en mars 2010.