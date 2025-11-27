Tanzanie: Vers la mise en place d'un Programme spécial de modernisation de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor

Dakar — Le chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye a demandé mercredi au gouvernement de mettre en œuvre un Programme spécial de modernisation de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor.

Il a instruit aussi "d'accélérer la finalisation des travaux de construction et de modernisation des aéroports régionaux et d'engager la modernisation soutenue des services et l'extension des infrastructures de l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD)", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Le président Faye a souligné la nécessité d'une maitrise stratégique de la flotte, des investissements, de l'exploitation, de la qualité des services et du plan de transformation de la Compagnie nationale Air Sénégal SA.

Il a demandé au gouvernement d'assurer une veille stratégique sur la compagnie Air Sénégal SA.