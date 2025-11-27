Sénégal: Pêche et transport aérien - Les instructions du président de la République

Le président de la République a insisté sur la nécessité de préserver durablement les ressources halieutiques du pays, en renforçant la lutte contre la pêche illicite et en systématisant le repos biologique. Il a également demandé de « procéder à l'évaluation de l'impact des audits et mesures de gel des accords et de régulation des licences de pêche sur notre zone économique exclusive (ZEE) ».

Il a exhorté le gouvernement à « mettre en œuvre d'une nouvelle politique des pêches, le Chef de l'Etat insiste sur l'exploitation durable et optimale des ressources, l'adaptation de la pêche artisanale, l'approvisionnement correct du marché local en produits halieutiques accessibles, l'actualisation inclusive du Code des Pêches et l'application soutenue du Code de l'Aquaculture ». La mise à niveau des quais, pirogues et équipements, ainsi que la rénovation du Marché national au poisson de Pikine, font partie des priorités affichées. Le Chef de l'État a, en outre, appelé à « moderniser le sous-secteur de l'aquaculture », via davantage d'aménagements, d'équipements et de lignes de financement, dans le cadre d'une gouvernance plus inclusive et transparente.

Sur l'accélération du développement du transport aérien, Bassirou Diomaye Faye a rappelé au Gouvernement « l'importance du développement du secteur aérien dans la Vision Sénégal 2050 et demande d'accentuer la revue prospective de la stratégie Hub aérien dans toutes ses composantes et financements ». Le gouvernement est invité à « accélérer la finalisation et la sécurisation des travaux de construction et de modernisation des aéroports régionaux et d'engager la modernisation soutenue des services et l'extension des infrastructures de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) ». Il a aussi confié au Premier ministre la mise en œuvre d'un programme spécial de modernisation de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, dans le cadre global de la stratégie aérienne nationale.