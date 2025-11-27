Sénégal: Pêche et transport aérien - Les instructions du président de la République

27 Novembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par M Djigo

Le président de la République a insisté sur la nécessité de préserver durablement les ressources halieutiques du pays, en renforçant la lutte contre la pêche illicite et en systématisant le repos biologique. Il a également demandé de « procéder à l'évaluation de l'impact des audits et mesures de gel des accords et de régulation des licences de pêche sur notre zone économique exclusive (ZEE) ».

Il a exhorté le gouvernement à « mettre en œuvre d'une nouvelle politique des pêches, le Chef de l'Etat insiste sur l'exploitation durable et optimale des ressources, l'adaptation de la pêche artisanale, l'approvisionnement correct du marché local en produits halieutiques accessibles, l'actualisation inclusive du Code des Pêches et l'application soutenue du Code de l'Aquaculture ». La mise à niveau des quais, pirogues et équipements, ainsi que la rénovation du Marché national au poisson de Pikine, font partie des priorités affichées. Le Chef de l'État a, en outre, appelé à « moderniser le sous-secteur de l'aquaculture », via davantage d'aménagements, d'équipements et de lignes de financement, dans le cadre d'une gouvernance plus inclusive et transparente.

Sur l'accélération du développement du transport aérien, Bassirou Diomaye Faye a rappelé au Gouvernement « l'importance du développement du secteur aérien dans la Vision Sénégal 2050 et demande d'accentuer la revue prospective de la stratégie Hub aérien dans toutes ses composantes et financements ». Le gouvernement est invité à « accélérer la finalisation et la sécurisation des travaux de construction et de modernisation des aéroports régionaux et d'engager la modernisation soutenue des services et l'extension des infrastructures de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) ». Il a aussi confié au Premier ministre la mise en œuvre d'un programme spécial de modernisation de l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, dans le cadre global de la stratégie aérienne nationale.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.