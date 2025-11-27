Sénégal: Gouvernance et protection sociale - Stratégie nationale contre les crises alimentaires et sanitaires

Le Premier ministre Ousmane Sonko a placé la sécurité alimentaire, nutritionnelle et sanitaire au centre de sa communication, rappelant que le Sénégal, à l'image du reste du monde, fait face à une succession de crises et de chocs multisectoriels. Ces défis, a-t-il insisté, appellent un dispositif d'État solide et anticipatif, destiné à protéger les populations, garantir la paix sociale et préserver la santé publique des priorités constantes du Gouvernement.

Face à l'ampleur des risques et à la complexité des enjeux, le Premier ministre a défini une série d'orientations stratégiques pour une action gouvernementale cohérente et coordonnée. Il a souligné la nécessité d'une approche globale, fondée sur la vigilance, la prévention et des interventions rapides et concertées. « Dans ce sens, il a abordé la réactualisation de la Stratégie nationale de Sécurité alimentaire et de Résilience (SNSAR) pour l'arrimer aux orientations de l'Agenda national de Transformation, Sénégal 2050. Cette stratégie révisée sera opérationnalisée par le Programme d'Appui à la Sécurité alimentaire et à la Résilience (PNASAR), permettant de renforcer l'efficacité des réponses aux crises alimentaires et de refonder les approches de prévention et de gestion des crises de manière structurelle », lit-on dans le communiqué.

Ousmane Sonko a rappelé que « l'ancrage institutionnel, au niveau de la Primature, de programmes et de structures de coordination vise à créer de véritables synergies pour renforcer l'impact global des politiques publiques et prévenir les chevauchements, compte tenu du caractère multidisciplinaire et multisectoriel des interventions ». Il a également insisté sur « l'adoption d'une approche territoriale, coordonnée par les autorités déconcentrées et décentralisées ».

Le Premier ministre a conclu sa communication sur trois dossiers majeurs : la sécurisation de la liaison maritime Dakar-Gorée, l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, et l'Agropole Sud. Après avoir présenté l'état d'avancement et les contraintes liées à leur mise en oeuvre, Ousmane Sonko a donné des instructions pour diligenter leur accélération. Ces projets illustrent, selon lui, la « nécessité impérieuse d'aligner les procédures administratives sur le rythme et l'ambition du Plan de Redressement économique et social et de l'Agenda national de Transformation, Sénégal 2050 »