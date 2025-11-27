Sénégal: Réunion du Conseil des ministres - L'État enclenche la marche vers des champions nationaux et une souveraineté renforcée

En Conseil des ministres hier, mercredi 26 novembre, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a annoncé le déploiement effectif, dès décembre 2025, de l'initiative présidentielle « Sunu Champion », un dispositif stratégique destiné à favoriser l'émergence d'entreprises nationales de référence aptes à impulser la croissance et de consolider la souveraineté économique du pays.

Selon le communiqué il s'agit de « promouvoir l'émergence de champions nationaux, afin de renforcer le rôle primordial des acteurs économiques nationaux et des entreprises locales dans la mise en oeuvre de l'Agenda national de Transformation, Sénégal 2050 », rapporte le communiqué. Cette initiative vient consacrer la volonté présidentielle de replacer le secteur privé sénégalais au centre de la Vision « Sénégal 2050 ».

Cette initiative traduit la volonté du Chef de l'État de replacer le secteur privé sénégalais au coeur de la Vision « Sénégal 2050 ». Il a réaffirmé que le développement durable du pays repose sur le dynamisme de ses opérateurs nationaux. Dans cette perspective, il a instruit le Premier ministre d'accorder une priorité accrue aux entreprises locales dans l'exécution des projets et programmes publics, et d'accélérer la modernisation du dispositif de pilotage et d'évaluation des investissements privés.