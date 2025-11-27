Niger: Les enfants de l'ex-président Bazoum appellent à sa libération et à celle de son épouse

26 Novembre 2025
Radio France Internationale

Le président déchu Mohammed Bazoum et son épouse Hadiza sont toujours retenus à la résidence présidentielle de Niamey, 865 jours après le putsch du général Abdourahamane Tiani au Niger. Leurs enfants ont signé une tribune dans Jeune Afrique, publiée mercredi 26 novembre, appelant Niamey et la communauté internationale à oeuvrer pour leur libération. Ils rejettent totalement les accusations de « haute trahison » et de « complot contre la sécurité de l'État » portées contre leur père.

Lucas, Zazia, Hinda, Haoua et Salem Bazoum indiquent, dans leur tribune parue dans le magazine Jeune Afrique, que « les responsables de ce régime [installé après le coup d'État de juillet 2023, NDLR] refusent obstinément de présenter notre père devant un tribunal ». Un refus qui s'explique car il n'y a, selon eux, aucune preuve pour appuyer leurs accusations.

La junte du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) accuse Mohamed Bazoum d'avoir appelé la France et les États-Unis pour intervenir militairement lors du coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger. Elle l'accuse aussi d'avoir publié un tweet appelant les Américains à « bombarder » la présidence pour le libérer.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le gouvernement dit détenir les enregistrements de ces conversations, mais elles n'ont jamais été rendues publiques. Et dans le tweet envoyé par Mohamed Bazoum au lendemain du coup d'État, le président déchu appelle plutôt les « Nigériens épris de démocratie » à « sauvegarder » les « acquis obtenus de haute lutte ».

Autant d'éléments qui poussent les enfants à douter de la bonne foi de Niamey. Ils déplorent également que le couple présidentiel n'ait profité ni de la lumière du jour, ni de la visite de leurs proches depuis 28 mois. Ils rendent hommage à leur mère, l'ex-Première dame Hadiza Bazoum, qui a choisi de rester auprès de son mari.

Les cinq frères et soeurs se disent surtout révoltés que l'ancien président Mahamoudou Issoufou, allié historique de Mohamed Bazoum et qui l'a choisi pour successeur, soit libre de ses mouvements et même protégé par « 80 éléments de la garde présidentielle ». Ils appellent les Nigériens à ne pas rester indifférents face à cette « blessure faite à la nation », et la communauté internationale à « mettre fin au calvaire de leurs parents ».

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.