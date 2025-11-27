Madagascar: Stade Barea/Homologation - Des expertises précèdent l'inspection de la CAF

Des procédures doivent être suivies après les travaux de remise aux normes du stade Barea Mahamasina, avant de procéder à l'homologation définitive du site.

Première descente du ministre de tutelle. Les entités concernées étaient au grand complet. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany, le président de la Fédération Malgache de Football, Alfred Randriamanampisoa, le directeur général de la société Kianja Barea Mahamasina (KBM), Mady Rasolovoninjatovo, ainsi que l'inspecteur de la Caf, Rufin Tolojara Lebiria, ont effectué ensemble une visite du stade Barea à Mahamasina hier.

L'objectif était d'évaluer les travaux réalisés et ceux encore en cours avant de solliciter les inspecteurs de la Caf pour une nouvelle homologation définitive du stade, afin de pouvoir accueillir des matches internationaux.

« 80 à 90 % des travaux de remise aux normes, suivant les huit recommandations exigées par la Caf, ont été effectuées (...) Nous voulons obtenir l'homologation le plus vite possible, mais il ne faut pas se précipiter. Les entités et acteurs concernés doivent être solidaires, échanger et aller dans la même direction. Nous allons nous réunir la semaine prochaine pour évaluer ensemble les rapports d'expertise de la société Kianja Barea, de la Fédération et du ministère, par rapport aux recommandations de la CAF », souligne le patron du sport à Madagascar.

« Une fois toutes les conditions - techniques, structurelles et décisionnelles- réunies, nous pourrons procéder à l'inspection », poursuit Alain Désiré Rasambany.

Procédures

Les huit recommandations de la CAF, lors de la visite de ses inspecteurs, le 10 avril 2024, concernent l'amélioration du terrain d'honneur, le réaménagement des vestiaires, l'installation médicale pour les joueurs et les spectateurs, la mise en service des tourniquets aux portails principaux, la séparation des salons VIP/VVIP et la fixation des sièges VIP, la couverture de la tribune de presse, la mise en place de nouveaux portails de sortie et la construction d'escaliers menant au terrain pour une évacuation rapide. Les escaliers sont en cours de finition.

Afin de rentabiliser correctement le site, le ministre prône la consolidation du partenariat public-privé, car il faut savoir exploiter et surtout entretenir les infrastructures. « Nous devons collaborer avec des partenaires privés, outre les subventions de l'État, afin de pouvoir honorer les charges permanentes et les salaires des employés, dans le but de continuellement améliorer et embellir le site, conformément aux normes exigées », conclut le locataire de la Place Goulette.

Ce dernier a aussi précisé que « les sportifs, les clubs et les instances fédérales doivent être prioritaires pour bénéficier de l'exploitation de ce site, qui est un symbole national. Il faut néanmoins savoir distinguer les exploitations gratuites et payantes ». À ce rythme, la prochaine inspection de la CAF n'aura probablement pas lieu avant la fin de cette année.