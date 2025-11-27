Sénégal: Khalifa Ababacar Sy Ndiaye, petit-fils et conservateur du musée Alboury Ndiaye de Yang-Yang

Au coeur du village de Yang-Yang, dans le nord du Sénégal, se dresse le musée Alboury Ndiaye, ancien palais royal du dernier roi du Djolof. Ce lieu chargé d'histoire est aujourd'hui préservé avec passion par son conservateur, Khalifa Ababacar Sy Ndiaye. Héritier spirituel d'une tradition de résistance et de dignité, il consacre sa vie à la sauvegarde du patrimoine culturel sénégalais. À travers son engagement, il lutte pour la réhabilitation de ce site emblématique, transmettant aux jeunes générations l'histoire du royaume du Djolof et la mémoire du roi Alboury Ndiaye. Portrait d'un homme de conviction, au service de l'histoire et de la culture.

Khalifa Ababacar Sy Ndiaye, conservateur du musée Alboury Ndiaye à Yang-Yang, président de l'A.A.M.Y.Y (Association des Amis du Musée de Yang-Yang), est fils de Mansour Bouna Ndiaye, ancien député-maire de Louga et premier conservateur du musée. Il est également entrepreneur culturel, en charge de plusieurs sites historiques.

En 2004, il a représenté le musée de Yang-Yang à la session de formation des directeurs des centres culturels régionaux du Sénégal au centre Douta Seck, sur la gestion du patrimoine. Cette formation était organisée par la Direction du Patrimoine Culturel et le West African Museum Programme (WAMP).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le musée Alboury Ndiaye est installé dans l'ancien palais royal. Il conserve les vestiges historiques du royaume du Djolof, notamment le Tata, un lieu de refuge fortifié, ainsi que d'autres objets patrimoniaux liés à l'histoire du royaume. Le musée a été fondé par Mansour Bouna Ndiaye, fils du roi Alboury, dans le but de préserver la mémoire de son père et du royaume, selon le conservateur.

Un acteur de la renaissance culturelle

En tant que conservateur, Khalifa Ababacar Sy Ndiaye milite activement pour la réhabilitation du musée, qui souffre d'un manque d'infrastructures adaptées. Il joue un rôle essentiel dans la préservation et la valorisation du patrimoine culturel sénégalais, en particulier celui du Djolof. Véritable gardien de la mémoire orale, il transmet les récits historiques de Yang-Yang et du royaume aux visiteurs et aux chercheurs.

Reconnu pour son engagement dans la sauvegarde du patrimoine, il appelle à une mobilisation pour faire du musée un véritable centre culturel et éducatif, capable d'attirer les jeunes et les touristes, tout en honorant l'héritage du roi Alboury Ndiaye.