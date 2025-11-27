Sénégal: Modernisation des villes religieuses - L'Etat veut «transformer la ferveur religieuse en une opportunité économique durable pour les populations locales »

26 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, Balla Moussa Fofana, a présidé, ce 26 novembre 2025, un atelier consacré à la modernisation des villes religieuses.

Plus qu'une simple rencontre, dit le ministre Balla Moussa Fofana, cet atelier est un « dialogue stratégique, une concertation nationale, un atelier de co-construction ». Les villes qui seront au centre de la discussion (Touba, Médina Baye, Tivaouane, Popenguine...) accueillant des millions de fidèles et devenant ainsi de « de véritables phénomènes humains, économiques et spirituels », doivent être équipées, mais, en gardant intact ce qui fait leur spécificité.

L'État a réfléchi à cette nécessité, avec le Programme national d'aménagement et de modernisation des villes religieuses. Qui est un « programme ambitieux, né de la conviction profonde que la modernisation de ces cités est un levier indispensable pour notre cohésion sociale, notre développement territorial équilibré et l'émergence d'une économie locale résiliente ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ainsi l'atelier vise-t-il « un consensus autour de recommandations concrètes ». On en attend alors des propositions pour renforcer quatre domaines vitaux : la gouvernance urbaine, l'équipement de nos cités religieuses, la dimension touristique, et bien sûr, nos performances économiques, ainsi que souligné par le ministre.

Partenaires techniques et financiers, collectivités locales et autorités religieuses, universitaires et chercheurs ont été invités par Balla Moussa Fofana à s'investir, pour l'atteinte de l'objectif. Parce qu'il faut faire de la modernisation des villes religieuses « un projet collectif, inclusif et durable, fidèle à nos valeurs et tourné vers l'avenir ».

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.