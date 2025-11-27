Madagascar: Suspicion de peste bubonique - Trois membres d'une même famille décèdent

Un drame sanitaire s'est produit dans la commune de Kianjandrakefina, dans la région Amoron'i Mania. Trois membres d'une même famille ont perdu la vie, selon les informations relayées par les autorités sanitaires locales à la Gendarmerie, hier. Deux d'entre eux avaient été trouvés morts au Centre de santé de base (CSB) de cette commune où ils ont été pris en charge. Une troisième personne a été amenée d'urgence dans ce CSB, mais elle aurait été déjà décédée à son arrivée.

Les premiers examens réalisés sur les malades ont révélé une suspicion de peste bubonique. Afin de lever tout doute, des prélèvements supplémentaires ont été envoyés pour analyses approfondies à Antananarivo. Les résultats définitifs sont attendus dans les prochains jours.

Un enfant, également membre de la famille, serait actuellement sous traitement au CSB2 de Kianjandrakefina. Les agents de santé assurent que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour éviter la propagation de la maladie, notamment la mise sous surveillance des contacts proches et le déclenchement du protocole de riposte.

La région Amoron'i Mania est un foyer de peste. Ces dernières années, plusieurs cas de décès ont été enregistrés dans cette région, pendant la saison de peste, entre le mois d'août et le mois d'avril. La peste est une maladie mortelle lorsqu'elle n'est pas prise en charge à temps. Les professionnels de santé soulignent que les traitements sont disponibles et gratuits dans les centres de santé de base. Les autorités sanitaires appellent la population à la vigilance et rappellent l'importance de consulter immédiatement un centre de santé en cas de fièvre, de ganglions douloureux ou de malaise soudain. Elles soulignent également que la peste bubonique peut être rapidement prise en charge lorsqu'elle est détectée à temps.