Sénégal: Coopération Chine-Sénégal - Une délégation chinoise reçue à l'Assemblée nationale

Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a reçu, ce mercredi 26 novembre, An Zhaoqing, vice-président du Comité des affaires ethniques et membre du Comité permanent de la 14e Assemblée populaire nationale de Chine.

Au cours de cette audience, informe une note de l'Assemblée nationale, An Zhaoqing a mis en lumière le caractère historique et exemplaire des relations entre le Sénégal et la Chine, ainsi que le dynamisme d'une coopération économique. Celle-ci est devenue, au fil des années, un modèle de partenariat stratégique mutuellement bénéfique.

La même source indique que M. Zhaoqing a également réaffirmé la volonté de Beijing de consolider la coopération interparlementaire, considérant cet axe comme un « pilier incontournable » de l'approfondissement des liens bilatéraux.

Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a salué l'excellence et la profondeur des relations sino-sénégalaises. D'après lui, elles sont fondées sur une amitié ancienne, un respect mutuel et une convergence de vues sur de nombreuses questions majeures.

Il a rappelé les visites officielles du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre, Ousmane Sonko, en Chine, soulignant que ces déplacements témoignent de la place prioritaire que le Sénégal accorde à ce partenariat stratégique.

« Le président de l'Assemblée nationale a également magnifié le rôle déterminant des entreprises chinoises, particulièrement actives dans la réalisation d'infrastructures routières et de projets structurants qui contribuent significativement au développement économique et social du Sénégal », a-t-il dit.

Par ailleurs, il a réaffirmé la volonté du Parlement sénégalais de renforcer la diplomatie parlementaire, un levier essentiel pour densifier la coopération bilatérale. À ce titre, il a plaidé pour la mise en oeuvre de programmes de renforcement des capacités, le partage d'expériences en matière de gouvernance parlementaire, ainsi que l'instauration de cadres de concertation réguliers entre les deux Assemblées.

Enfin, le président El Malick Ndiaye a salué le rôle majeur du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), qui demeure un cadre multilatéral privilégié pour structurer et approfondir le dialogue entre la Chine et le continent africain.