Sénégal: Tivaouane - Un agent douanier mortellement heurté par un camion à Darou Khoudoss

26 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Ibrahima Ndiaye

Le douanier Adama Ndiaye, dans l'exercice de ses fonctions de soldat de l'économie, a été mortellement heurté dans la nuit du 25 au 26 novembre, aux environs de 0 h 45, dans la commune de Darou Khoudoss, département de Tivaouane.

Selon notre source, le chauffeur d'un camion-benne, arrêté par les éléments de la douane dans le cadre d'un contrôle de routine, a refusé d'obtempérer avant de foncer sur eux, heurtant mortellement Adama Ndiaye. Âgé de 45 ans, cet agent douanier, marié à deux épouses et père de six enfants, était en poste au groupement polyvalent de recherche de Thiès lorsqu'il a perdu la vie.

Alertés, les éléments de la gendarmerie de Mboro se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constats d'usage, avant que le corps de la victime ne soit transporté par les sapeurs-pompiers de Tivaouane à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. La source indique que le chauffeur du camion, qui n'avait pas encore été identifié au moment où nous écrivons ces lignes, a pris la fuite.

