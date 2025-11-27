Sénégal: Une retraite pour renforcer le leadership de 30 sages-femmes sur la santé de la reproduction

Le Projet intégré de nutrition et genre au Sénégal (PINGS) organise, du 25 au 27 novembre à Tambacounda, une retraite de renforcement de capacités au profit de 30 sages-femmes des régions de Tambacounda et de Kédougou. L'objectif est de renforcer leur leadership afin de mieux intégrer la santé de la reproduction et la nutrition dans les processus de planification et de budgétisation locales.

« Cette retraite de trois jours vise à outiller les participantes pour qu'elles influencent efficacement les politiques locales en matière de santé reproductive et de nutrition », a indiqué Maïmouna Baldé, la chargée du programme Liveliwood du projet PINGS dans la zone Kédougou-Tambacounda.

Selon elle, les précédentes sessions ont déjà permis des avancées concrètes, notamment l'électrification et l'approvisionnement en eau de certains postes de santé grâce au plaidoyer des sages-femmes auprès des autorités locales.

Cette initiative, mise en oeuvre en collaboration avec le COSEF, marque la clôture du projet et ambitionne de renforcer durablement l'implication des sages-femmes dans la gouvernance sanitaire et l'amélioration des indicateurs de santé maternelle et infantile.