Sénégal: Une retraite pour renforcer le leadership de 30 sages-femmes sur la santé de la reproduction

26 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Boubacar Agna Camara

Le Projet intégré de nutrition et genre au Sénégal (PINGS) organise, du 25 au 27 novembre à Tambacounda, une retraite de renforcement de capacités au profit de 30 sages-femmes des régions de Tambacounda et de Kédougou. L'objectif est de renforcer leur leadership afin de mieux intégrer la santé de la reproduction et la nutrition dans les processus de planification et de budgétisation locales.

« Cette retraite de trois jours vise à outiller les participantes pour qu'elles influencent efficacement les politiques locales en matière de santé reproductive et de nutrition », a indiqué Maïmouna Baldé, la chargée du programme Liveliwood du projet PINGS dans la zone Kédougou-Tambacounda.

Selon elle, les précédentes sessions ont déjà permis des avancées concrètes, notamment l'électrification et l'approvisionnement en eau de certains postes de santé grâce au plaidoyer des sages-femmes auprès des autorités locales.

Cette initiative, mise en oeuvre en collaboration avec le COSEF, marque la clôture du projet et ambitionne de renforcer durablement l'implication des sages-femmes dans la gouvernance sanitaire et l'amélioration des indicateurs de santé maternelle et infantile.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.