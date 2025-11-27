Afrique: CAN 2025 - Aliou Cissé à fond derrière le Sénégal

Le Sénégal se dirige vers une CAN 2025 qui sera marquante. Les Lions vont disputer leur première Coupe d'Afrique depuis dix ans, sans Aliou Cissé à leur tête.

Le technicien, désormais sélectionneur de la Libye, est d'ailleurs à fond derrière ses anciens protégés. Questionné sur la nation qu'il veut voir gagner, il n'a pas hésité : « J'espère que ce sera avec le Sénégal, parce que je viens du Sénégal et tout mon coeur est avec cette équipe », a-t-il confié au micro d'AFRICAFOOTUNITED.

Aliou Cissé de poursuivre. « Dans une Coupe d'Afrique, on ne peut pas dire exactement qui va la gagner. Contrairement à une Coupe du Monde où l'on peut faire des pronostics, ici c'est très compliqué. Il y aura toujours des surprises ».