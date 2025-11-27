Afrique: CAN 2025 - Aliou Cissé à fond derrière le Sénégal

26 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Le Sénégal se dirige vers une CAN 2025 qui sera marquante. Les Lions vont disputer leur première Coupe d'Afrique depuis dix ans, sans Aliou Cissé à leur tête.

Le technicien, désormais sélectionneur de la Libye, est d'ailleurs à fond derrière ses anciens protégés. Questionné sur la nation qu'il veut voir gagner, il n'a pas hésité : « J'espère que ce sera avec le Sénégal, parce que je viens du Sénégal et tout mon coeur est avec cette équipe », a-t-il confié au micro d'AFRICAFOOTUNITED.

Aliou Cissé de poursuivre. « Dans une Coupe d'Afrique, on ne peut pas dire exactement qui va la gagner. Contrairement à une Coupe du Monde où l'on peut faire des pronostics, ici c'est très compliqué. Il y aura toujours des surprises ».

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.