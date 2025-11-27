Sénégal: Modernisation des transports publics - L'exploitation de 100 taxis hybrides prévue dès février 2026

26 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama Dieme

La mise en exploitation d'un premier lot de 100 taxis hybrides au Sénégal est prévue dès le mois de février 2026. L'annonce a été faite mercredi par le Fonds de développement des Transports terrestres (FDTT) à travers une note rendue publique, à l'issue de la signature d'une convention stratégique ouvrant la voie au financement et au déploiement de 1 000 taxis hybrides au Sénégal.

L'administrateur du Fonds de développement des Transports terrestres (FDTT), Bara Sow, et le directeur général de la Banque pour le commerce et l'industrie (BCI SN), Papa Massal Dieye, ont signé, le mercredi 26 novembre, une convention stratégique ouvrant la voie au financement et au déploiement de 1 000 taxis hybrides au Sénégal.

« Dans ce même sillage, la mise en exploitation d'un premier lot de 100 taxis hybrides est prévue dès le mois de février 2026 », renseigne une note du FDTT.

Pour une mobilité moderne, propre et accessible

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce partenariat majeur vient conforter la vision du gouvernement pour une « mobilité moderne, propre et accessible », en parfaite cohérence avec la Stratégie nationale de développement 2025-2029. Grâce à cette collaboration, poursuit le texte, un mécanisme de financement « innovant est désormais opérationnel ».

« Les acteurs du transport bénéficieront d'un accompagnement structuré et professionnalisé. Un nouveau parc de taxis hybrides, plus économiques et respectueux de l'environnement, sera progressivement déployé et un cadre de suivi rigoureux garantira la bonne exécution et l'impact du programme », indique le document.

A lire aussi : Le Sénégal relève à 10 et 15 ans la limite d'âge des véhicules d'occasion importés (décret)

Cette initiative traduit ainsi l'ambition commune de l'État de moderniser le secteur, de réduire l'empreinte carbone et d'améliorer durablement les conditions de mobilité des populations. Le FDTT réaffirme ainsi son engagement à soutenir toutes les solutions permettant de bâtir un système de transport public fiable, inclusif et durable.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.