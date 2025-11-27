Sénégal: Modernisation des transports publics - L'exploitation de 100 taxis hybrides prévue dès février 2026

La mise en exploitation d'un premier lot de 100 taxis hybrides au Sénégal est prévue dès le mois de février 2026. L'annonce a été faite mercredi par le Fonds de développement des Transports terrestres (FDTT) à travers une note rendue publique, à l'issue de la signature d'une convention stratégique ouvrant la voie au financement et au déploiement de 1 000 taxis hybrides au Sénégal.

L'administrateur du Fonds de développement des Transports terrestres (FDTT), Bara Sow, et le directeur général de la Banque pour le commerce et l'industrie (BCI SN), Papa Massal Dieye, ont signé, le mercredi 26 novembre, une convention stratégique ouvrant la voie au financement et au déploiement de 1 000 taxis hybrides au Sénégal.

« Dans ce même sillage, la mise en exploitation d'un premier lot de 100 taxis hybrides est prévue dès le mois de février 2026 », renseigne une note du FDTT.

Pour une mobilité moderne, propre et accessible

Ce partenariat majeur vient conforter la vision du gouvernement pour une « mobilité moderne, propre et accessible », en parfaite cohérence avec la Stratégie nationale de développement 2025-2029. Grâce à cette collaboration, poursuit le texte, un mécanisme de financement « innovant est désormais opérationnel ».

« Les acteurs du transport bénéficieront d'un accompagnement structuré et professionnalisé. Un nouveau parc de taxis hybrides, plus économiques et respectueux de l'environnement, sera progressivement déployé et un cadre de suivi rigoureux garantira la bonne exécution et l'impact du programme », indique le document.

Cette initiative traduit ainsi l'ambition commune de l'État de moderniser le secteur, de réduire l'empreinte carbone et d'améliorer durablement les conditions de mobilité des populations. Le FDTT réaffirme ainsi son engagement à soutenir toutes les solutions permettant de bâtir un système de transport public fiable, inclusif et durable.