Le Premier ministre Ousmane Sonko a axé sa communication, lors du Conseil des ministres du mercredi 26 novembre 2025, sur la sécurité alimentaire, nutritionnelle et sanitaire, un enjeu stratégique au coeur des politiques publiques.

Face à un contexte mondial marqué par la recrudescence des crises sanitaires et économiques, le chef du gouvernement a rappelé la nécessité pour le Sénégal de disposer d'un dispositif solide de prévention et de protection des populations contre les aléas de la vie. Il a souligné que la stabilité sociale, la paix et la santé publique demeurent des priorités constantes de l'action gouvernementale.

Une stratégie nationale révisée pour renforcer la résilience

Dans cette optique, Ousmane Sonko a annoncé la réactualisation de la Stratégie nationale de Sécurité alimentaire et de Résilience (SNSAR) afin de l'arrimer aux orientations de l'Agenda national de Transformation, Sénégal 2050.

Cette stratégie repensée sera mise en oeuvre à travers le Programme national d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience (PNASAR), qui vise à renforcer l'efficacité des réponses aux crises alimentaires et à refonder les approches de prévention et de gestion des crises sur des bases structurelles et durables.

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité d'une coordination rigoureuse des interventions sectorielles, notamment par la mise en place d'un système d'alerte précoce et d'une vigilance accrue face aux risques sanitaires et alimentaires.

Un ancrage institutionnel fort au niveau de la Primature

Pour garantir la cohérence et l'efficacité de cette politique, Ousmane Sonko a rappelé que l'ancrage institutionnel de plusieurs programmes à la Primature répond à une logique de synergie et d'impact global.

Cette centralisation, a-t-il expliqué, vise à prévenir les chevauchements d'actions, à optimiser les ressources et à assurer une meilleure coordination intersectorielle, en tenant compte du caractère transversal des enjeux alimentaires et nutritionnels.

Le Premier ministre a également mis l'accent sur l'approche territoriale, en soulignant que les autorités décentralisées et déconcentrées doivent jouer un rôle clé dans la coordination et la mise en oeuvre des politiques publiques à l'échelle locale.

Cohérence et harmonisation des politiques sectorielles

Ousmane Sonko a instruit le Ministre, Secrétaire général du Gouvernement, de travailler en étroite collaboration avec les ministères sectoriels pour assurer une mise en cohérence effective des politiques publiques avec les orientations du Conseil national de Sécurité alimentaire (CNSA).

Cette harmonisation permettra de renforcer la gouvernance du dispositif national de sécurité alimentaire et d'assurer une réponse plus intégrée face aux crises.

Trois projets structurants pour l'émergence nationale

En clôturant sa communication, le Premier ministre a présenté l'état d'avancement de trois projets majeurs : la sécurisation de la liaison maritime Dakar-Gorée, la construction de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis et le déploiement de l'Agropole Sud.

Ces projets, a-t-il souligné, illustrent la volonté du gouvernement d'accélérer la mise en oeuvre des infrastructures structurantes, en alignant les procédures administratives sur le rythme et l'ambition du Plan de redressement économique et social ainsi que de l'Agenda Sénégal 2050.